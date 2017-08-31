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Крым сегодня
Крым сегодня

В Крыму опровергли информацию о блокировании церкви Киевского патриархата

21:3231.08.2017
(обновлено: 11:09 01.09.2017)
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© РИА Новости / Александр ПолегенькоЗаур Смирнов. Архивное фотоЗаур Смирнов. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Полегенько

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости, Виктор Лященко. Ситуация вокруг Храма святых равноапостольных князей Ольги и Владимира УПЦ Киевского патриархата в центре Симферополя связана с хозяйственно-правовыми вопросами, работу самой церкви никто не блокировал, заявил РИА Новости глава госкомитета крымского правительства по делам межнациональных отношений Заур Смирнов.

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Ранее архиепископ Симферопольского и Крымского УПЦ КП Климент в интервью "Радио Свобода" заявил, что силовики заблокировали здание, в котором расположен симферопольский храм.

"Ситуация связана с хозяйственно-правовыми вопросами и не имеет никакого отношения к религиозной сфере и политической деятельности", — сказал Смирнов.

По его словам, сам храм располагается на втором этаже. "Приставы исполняют решение суда, забирают в собственность республики часть помещения, которое сдавалось в аренду. Речь идет о первом этаже, аренда которого истекла еще в январе. Непосредственно ту часть здания, где расположена церковь, никто не трогает", — отметил собеседник агентства.

Он также заверил, что никто не будет запрещать или препятствовать работе самого храма, так как в республике обеспечены равные конфессиональные права.

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Как сообщили, в свою очередь, в управлении ФСПП по региону, судебные приставы в четверг изъяли часть недвижимого имущества в здании, где в том числе размещается храм Святых равноапостольных князей Ольги и Владимира УПЦ Киевского патриархата в Симферополе. "Судебные приставы отдела судебных приставов по Центральному району Симферополя УФСП РФ по Республике Крым 31 августа 2017 года передали министерству имущественных и земельных отношений Республики Крым по акту приема передачи недвижимое имущество, принадлежащее Республике Крым", — говорится в сообщении.

Действия приставов связаны с решением Арбитражного суда Республики Крым о передаче недвижимого имущества, которое включает в себя нежилые помещения площадью 112,6 квадратных метра, расположенных на первом этаже здания. В пресс-службе отметили, что решение Арбитражного суда должником добровольно исполнено не было, в связи с чем 28 августа было возбуждено исполнительное производство.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru>>

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Крым сегодня
Комментарии
5 пользователей оставили 5 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
oroqlvbefn5r
Для ЗАО"Коммерческий киевский патриархат"(раскольники), главное - деньги(нажива)... Люди - мусор.
04:18
01.09.2017
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Иван Ургант Иван
это здание военного училища. Никакой церкви там быть не может. Выгнать и забыть!
21:39
31.08.2017
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