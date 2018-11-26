Создание МКС увековечили на ВДНХ

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. К 20-летию создания Международной космической станции в центре "Космонавтика и авиация" на ВДНХ открыли интерактивную мемориальную композицию, посвященную содружеству разных стран и народов в космосе. Как сообщают в пресс-службе центра, композиция состоит из двух объектов — интерактивного мультимедийного комплекса и мемориала.

С помощью мультимедийного комплекса посетители смогут узнать о ключевых этапах истории развития пилотируемой космонавтики, начиная с экспериментального полета "Союз" — "Аполлон" и заканчивая запуском Международной космической станции. Кроме того, стенд содержит информацию о целях и результатах каждой из программ, а также об участниках экспедиций.

Мемориальный арт-объект высотой 4 метра символизирует единство наций и государств на пути к главной цели — освоению космоса и развитию космических технологий. Орбиты в мемориале — это метафора достигнутых уровней сотрудничества, а уходящая в небо ракета — стремления двигаться в этом направлении дальше.

Мемориальная композиция пополнила основную экспозицию центра "Космонавтика и авиация". Посетители павильона №34 "Космос" могут увидеть ее в конце зоны "КБ-1. Космический бульвар", слева от орбитального самолета МАКС.