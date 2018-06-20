В Москве на ВДНХ откроется экспозиция об истории павильона "Космос"

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Выставка "Павильон "Космос": между небом и землей", посвященная истории и архитектуре одного из самых известных павильонов ВДНХ, открывается в среду, сообщает пресс-служба ВДНХ.

"Документальная выставка расскажет о проектировании и строительстве павильона, его экспозициях разных времен, а также о комплексной научной реставрации, которая завершилась в этом году", — говорится в сообщении.

Несколько сотен уникальных фотографий, рисунков, чертежей, многие из которых будут показаны публике впервые, познакомят гостей центра "Космонавтика и авиация" с богатой историей легендарного здания: начиная с 1939 года и по сегодняшний день. Выставка представит посетителям малоизвестные факты, связанные с проектированием и строительством павильона, а также трансформацию назначения самого павильона и его экспозиций в разные периоды истории страны, уточняет пресс-служба.

Выставка раскроет богатое архитектурное, инженерное и художественное наполнение здания, поможет гостям ВДНХ расшифровать многослойный культурный контекст павильона, расскажет о личностях и судьбах архитекторов и художников, принимавших участие в его создании, дополняется в сообщении.

"Это необычная выставка. Она посвящена одному, единственному в своем роде зданию. Павильон "Космос" с его поразительной параболической аркой и удивительным куполом буквально завис между небом и землей, между возвышенным и насущным. Вся история павильона — это постоянные перепады от приземленных забот к чудесной мечте — и обратно. Каждый рисунок, фотография или текстовый фрагмент на этой выставке рассказывают свою особую историю", — рассказывает куратор выставки, исследователь и историк ВДНХ Павел Нефедов, чьи слова приводятся в сообщении.

Павильон открылся в 1939 году под названием "Механизация и электрификация сельского хозяйства" и первоначально представлял собой эллинг, в котором демонстрировались тракторы и другая сельскохозяйственная техника. К послевоенному открытию ВСХВ в 1954 году он был реконструирован и приобрел современный вид. Экспозиция постепенно расширялась и получала все более заметный промышленный уклон.

С 1967 года в стенах павильона и на прилегающей к нему территории одновременно размещались две экспозиции — "Машиностроение" и "Космос". После 1991 года космические корабли из павильона исчезли, здесь проводили дискотеки, торговали саженцами, семенами и подержанными автомобилями. Космическая экспозиция вернулась сюда весной 2018 года после завершения научной реставрации здания, уточнили на ВДНХ.

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