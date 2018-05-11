Военный интеллигент и очеркист русской смуты Антон Деникин

Антон Деникин с дочерью Мариной на пороге своего дома в предместье Парижа, коммуна Севр, 1933 год

После оккупации Парижа в 1940 году Деникин с семьей поселился в окрестностях Бордо. На приглашение немецкого командования переехать в Германию и в хороших условиях продолжить историко-литературную работу он ответил отказом. В конце 1945 года Деникин, опасаясь насильственной депортации в СССР, переехал в США. Скончался военачальник 7 августа 1947 года от сердечного приступа. Он был похоронен с военными почестями она кладбище Эвергрин в Детройте. 3 октября 2005 года, согласно своему последнему желанию, Антон Деникин вместе с супругой были перезахоронены в Донском монастыре в Москве.