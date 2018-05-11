Великое противостояние
Военный интеллигент и очеркист русской смуты Антон Деникин
  • Генерал-лейтенант Антон Деникин и его будущая жена Ксения Чиж. Конец 1917 года

    Генерал-лейтенант Антон Деникин и его будущая жена Ксения Чиж. Конец 1917 года

    Один из главных руководителей Белого движения Антон Иванович Деникин родился 16 декабря (4 декабря по старому стилю) 1872 года в деревне Шпеталь-Дольный в пригороде Влоцлавска Варшавской губернии (теперь это территория Польши). В 20 лет он окончил Киевское пехотное юнкерское училище, а в 27 - Академию Генерального штаба. В начале 1900-х годов служил в Брест-Литовске и в Варшаве.

    © Фото : public domain
  • Генерал Антон Деникин возлагает венок на могилу генерала Михаила Алексеева в Екатеринодаре. 1918 год

    Генерал Антон Деникин возлагает венок на могилу генерала Михаила Алексеева в Екатеринодаре. 1918 год

    Во время русско-японской войны 1904-1905 годов Деникин добился назначения на передовую. За боевые заслуги он досрочно получил звание полковника, был награжден орденами Святого Станислава и Святой Анны 2-й и 3-й степеней. После окончания войны вернулся в Варшаву, потом служил в Саратове и Житомире. В 1910-1914 годах командовал 17-м пехотным Архангелогородским полком на австрийской границе.

    © РИА Новости
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  • Русский военачальник, политический и общественный деятель, писатель Антон Иванович Деникин

    Русский военачальник, политический и общественный деятель, писатель Антон Иванович Деникин

    В начале Первой мировой войны Деникин оказался на Юго-Западном фронте в должности генерал-квартирмейстера 8-й армии генерала Алексея Брусилова. Однако по собственному желанию ушел со штабной работы и стал командующим 4-й стрелковой "железной" бригады, переформированной позже в дивизию. Соединение прославилось во время Галицийской битвы и сражений в Карпатах, участвовало в Брусиловском наступлении в июне 1916 года. За эти операции к тому моменту уже генерал-лейтенант Деникин (звание получил за взятие Луцка) был награжден орденами Святого Георгия 3-й и 4-й степени, а также дважды Георгиевским оружием.

    © РИА Новости / Александр Лыскин
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  • Командующий Вооруженными силами Юга России генерал Антон Деникин и атаман Всевеликого войска Донского Африкан Богаевский на торжественном молебне по случаю освобождения Дона от войск РККА

    Командующий Вооруженными силами Юга России генерал Антон Деникин и атаман Всевеликого войска Донского Африкан Богаевский на торжественном молебне по случаю освобождения Дона от войск РККА

    В сентябре 1916 года Деникин стал командиром 8-го армейского корпуса, который в составе 9-й армии был переброшен на Румынский фронт. Во время боев у населенных пунктов Бузео, Рымник и Фокшаны в течение нескольких месяцев командовал также двумя румынскими корпусами.

    © Фото : Государственный архив Российской Федерации
  • Командный состав Добровольческой армии, руководители белого движения в России во время Гражданской войны, генералы: Африкан Богаевский, Антон Деникин, Петр Краснов и Иван Романовский. 1919 год

    Командный состав Добровольческой армии, руководители белого движения в России во время Гражданской войны, генералы: Африкан Богаевский, Антон Деникин, Петр Краснов и Иван Романовский. 1919 год

    Деникин не принял Февральскую революцию 1917 года, активно выступал против против военной политики Временного правительства, обвиняя его в разрушении армии. За несколько месяцев 1917 года он послужить начальником Генерального штаба, затем главнокомандующим Западного фронта, потом — главнокомандующим Юго-Западного фронта. В августе 1917 года Деникин открыто поддержал выступление Лавра Корнилова, за что был снят с должности, арестован и отправлен в тюрьму в город Быхов.

    © РИА Новости
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  • Главком ВСЮР Антон Деникин во время парада в Харькове

    Главком ВСЮР Антон Деникин во время парада в Харькове

    В ноябре 1917 года по приказу начальника штаба верховного главнокомандующего генерала Николая Духонина Деникин был освобожден. Он уехал на Дон, где вместе с генералами Михаилом Алексеевым и Лавром Корниловым сформировал Добровольческую армию. В феврале 1918 года он был назначен генерал-губернатором Кубанской области, а после гибели Корнилова стал командующим Добровольческой армией. Благодаря поддержке Антанты в январе 1919 года Деникин стал главнокомандующим Вооруженными силами Юга России, включавшими Добровольческую армию, Донскую и Кавказскую казачьи армии, Туркестанскую армию и Черноморский флот.

    © Фото : public domain
  • Антон Деникин и члены Особого совещания на заседании в Таганроге. Лето 1919 года

    Антон Деникин и члены Особого совещания на заседании в Таганроге. Лето 1919 года

    За лето и осень 1919 года деникинцы взяли Харьков и Царицын (ныне Волгоград), заняли Донбасс и Донскую область, вытеснили большевиков из Центральной Украины, Воронежской, Курской и Орловской губерний. На подконтрольных им территориях был установлен режим военной диктатуры. Властные функции были сосредоточены в руках Деникина и его Особого совещания - распорядительного и законосовещательного органа. Военачальник решительно подавлял автономистские движения и отказывался признать независимость образовавшихся на территории России государств.

    © Фото : public domain
  • Офицерский караул встречает генерала Антона Деникина на вокзале Ростова-на-Дону. 1919 год

    Офицерский караул встречает генерала Антона Деникина на вокзале Ростова-на-Дону. 1919 год

    После успешного контрнаступления Красной Армии в начале 1920 года Деникин не смог стабилизировать ситуацию, он был вынужден эвакуировать остатки своих войск из Новороссийска в Крым. 4 апреля 1920 года он передал пост главкома барону Петру Врангелю и вечером того же дня на миноносце британского военно-морского флота Emperor of India выехал из Феодосии в Константинополь, а оттуда на дредноуте Marlborough - в Великобританию, под покровительством которой находился с момента отъезда из Крыма.

    © Фото : public domain
  • Генерал Деникин на миноносце Капитан Сакен во время Новороссийской эвакуации, март 1920 года

    Генерал Деникин на миноносце "Капитан Сакен" во время Новороссийской эвакуации, март 1920 года

    Деникин несколько лет жил в Бельгии и Венгрии, где написал пятитомный труд "Очерки русской смуты". В 1926 году переехал в предместье Парижа, там много писал и активно занимался общественной деятельностью, в 1936-1938 годах издавал эмигрантскую газету "Доброволец".

    © Фото : public domain
  • Антон Деникин с дочерью Мариной на пороге своего дома в предместье Парижа, коммуна Севр, 1933 год

    Антон Деникин с дочерью Мариной на пороге своего дома в предместье Парижа, коммуна Севр, 1933 год

    После оккупации Парижа в 1940 году Деникин с семьей поселился в окрестностях Бордо. На приглашение немецкого командования переехать в Германию и в хороших условиях продолжить историко-литературную работу он ответил отказом. В конце 1945 года Деникин, опасаясь насильственной депортации в СССР, переехал в США. Скончался военачальник 7 августа 1947 года от сердечного приступа. Он был похоронен с военными почестями она кладбище Эвергрин в Детройте. 3 октября 2005 года, согласно своему последнему желанию, Антон Деникин вместе с супругой были перезахоронены в Донском монастыре в Москве.

    © Фото : public domain
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Генерал-лейтенант Антон Деникин и его будущая жена Ксения Чиж. Конец 1917 года

Один из главных руководителей Белого движения Антон Иванович Деникин родился 16 декабря (4 декабря по старому стилю) 1872 года в деревне Шпеталь-Дольный в пригороде Влоцлавска Варшавской губернии (теперь это территория Польши). В 20 лет он окончил Киевское пехотное юнкерское училище, а в 27 - Академию Генерального штаба. В начале 1900-х годов служил в Брест-Литовске и в Варшаве.

© Фото : public domain

Один из наиболее результативных генералов Первой мировой войны, командир 4-й стрелковой "железной" дивизии Русской императорской армии Антон Деникин в революционные годы выступил не только против большевиков, но и против политики Временного правительства, примкнул к Добровольческой армии генерала Лавра Корнилова и в итоге стал одним из основных руководителей Белого движения. Главнокомандующий Вооруженными силами Юга России, а также писатель-эмигрант и военный документалист — в фотоленте Ria.ru.

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