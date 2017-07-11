ФИФА назвала лучший гол Кубка конфедераций-2017

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Мяч, забитый мексиканским футболистом Марком Фабианом в ворота Германии в полуфинале Кубка конфедераций, был признан лучшим на турнире, говорится на официальном сайте ФИФА.

На 89-й минуте встречи сборная Фабиан нанес дальный удар по воротам Марка-Андре тер Штегена, который голкипер "бундестим" не смог парировать. Забитый гол не сыграл значимой роли в матче, так как мексиканцы уступили команде Германии со счетом 4:1.

В пятерке лучших мячей оказались голы Рауля Хименеса (Мексика), Андре Силвы (Португалия), Керема Демирбая (Германия) и Андре-Франка Замбо Ангисса (Камерун).

Ранее лучший игроком Кубка конфедераций-2017 был признан Юлиан Дракслер, Клауди Браво признали лучшим вратарем, а Тимо Вернер стал лучшим бомбардиром турнира.

Сборная Германии стала победителем Кубка конфедераций, обыграв в финале команду Чили. Россия заняла третье место в группе А и не смогла пробиться в полуфинал турнира.