Мировые СМИ высоко оценили организацию Кубка Конфедераций в России

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Мировые СМИ положительно отзываются о прошедшем в России Кубке Конфедераций-2017.

Россия с успехом завершила "генеральную репетицию" Чемпионата мира, пишет Ассошиэйтед Пресс. Благодаря принятым организаторами мерам болельщики на стадионах оказались "дружелюбными", на трибунах было много семей с детьми, подчеркнул автор.

"Россия прошла тест Кубком Конфедераций", — отмечает Рейтер. Вместе с тем, организаторам Чемпионата мира-2018 придется столкнуться с необходимостью принять в четыре раза больше команд и значительно больше болельщиков, говорится в статье.

К выводу, что Россия добилась хорошего результата в организации турнира, пришел и журналист агентства Франс Пресс, статью которого опубликовала газета Le Point. Он отметил отсутствие футбольных хулиганов и в целом спокойную атмосферу соревнования, очень серьезные меры безопасности на стадионах и напомнил, что игроки команд-участников тоже остались довольны.

Полное отсутствие инцидентов на почве расизма по отношению к игрокам или болельщикам признает телеканал CNN, раскритиковавший, однако, впервые примененную ФИФА систему видеопомощи арбитрам.

За год до начала Чемпионата мира-2018 Россия находится на значительно более продвинутой стадии подготовки, чем Бразилия и ЮАР, в которых турнир проходил в 2014 и 2010 годах соответственно, пишет журналист Марк Огден в статье на сайте телеканала ESPN.

"Россия превзошла ожидания и успокоила тревогу многих, проведя турнир гладко и на высоком уровне организации", — подчеркнул он. "Стадионы современные и хорошо оснащенные, до них достаточно просто добраться, в городах привыкли к иностранцам и всегда оказывали им теплый прием", — добавляет его коллега Ник Эймс.

"Чувствуется, что Россия сделает все возможное, чтобы Чемпионат мира прошел успешно", — резюмирует другой журналист ESPN Том Маршалл.