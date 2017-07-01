Видаль: сборная Чили станет лучшей в мире, если возьмет Кубок конфедераций

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл — Р-Спорт, Тарас Барабаш. Сборная Чили по футболу станет лучшей командой мира, если переиграет немцев в финале Кубка конфедераций, заявил чилийский полузащитник Артуро Видаль.

Финальный матч турнира пройдет в воскресенье в Санкт-Петербурге.

"Мы уже обыгрывали сборную Аргентины, одну из лучших команд мира, в финале Кубка Америки. Мы обыграли чемпионов Европы португальцев. Если завтра мы выиграем у чемпионов мира, то станем лучшей командой мира", — сказал Видаль журналистам.

Видаль пообещал, что приложит все силы для достижения успеха. "Мы не собираемся проигрывать завтра. Ко всему относимся позитивно и постараемся победить. Меньше всего мы думаем о возможном поражении", — сказал Видаль.

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