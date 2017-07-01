С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл — Р-Спорт, Тарас Барабаш. Международная федерация футбола (ФИФА) проанализирует целесообразность проведения Кубка конфедераций после финала текущего турнира, который состоится в Санкт-Петербурге, заявил глава ФИФА Джанни Инфантино.

Ранее Инфантино заявлял, что стоит изучить целесообразность проведения Кубка конфедераций и клубного чемпионата мира.

"Будущее Кубка конфедераций — это финал, который будет сыгран, и матч за 3-е место. После этого мы будем анализировать. Первое: чемпионат мира по футболу среди мужчин, мы решили увеличить количество команд до 48. В то же время мы анализируем все турниры ФИФА. Мы анализируем женские турниры, клубный чемпионат мира и Кубок конфедераций. Когда придем к выводу, примем решение", — сказал Инфантино на пресс-конференции.

Финальный матч Кубка конфедераций, в котором сыграют сборные Чили и Германии, пройдет в воскресенье в Санкт-Петербурге. Игра за 3-е место между командами Португалии и Мексики состоится в этот же день в Москве.

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