На финале и матче за третье место Кубка конфедераций ожидается аншлаг

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл — Р-Спорт, Тарас Барабаш. Все билеты на финальную игру и матч за третье место Кубка конфедераций, который проходит в России, распроданы, заявил вице-премьер РФ и глава РФС Виталий Мутко.

Вам интересен Кубок конфедераций? Да, постараюсь посмотреть как можно больше игр

Буду следить только за выступлением сборной России

Посмотрю пару матчей, если будет время

Нет, вот чемпионат мира — другое дело

Не интересуюсь футболом Результаты Вам интересен Кубок конфедераций? 25.3% Да, постараюсь посмотреть как можно больше игр

12% Буду следить только за выступлением сборной России

13.1% Посмотрю пару матчей, если будет время

11% Нет, вот чемпионат мира — другое дело

38.7% Не интересуюсь футболом Все опросы Голосовать

Финальный матч Кубка конфедераций, в котором сыграют сборные Чили и Германии, пройдет в воскресенье в Санкт-Петербурге. Игра за 3-е место между командами Португалии и Мексики состоится в этот же день в Москве.

"Есть уже победители — это болельщики футбола. Те 600 тысяч болельщиков, которые посетили матчи Кубка конфедераций. Все игры были великолепные, мы получили удовольствие от игры замечательных команд. Украшением турнира стала атмосфера на стадионах во всех городах. На сегодняшний день все билеты проданы на финал и матч за третье место", — сказал Мутко на пресс-конференции.

"Хочу отметить, что все команды удовлетворены организацией турнира. Во время турнира сюда приезжало и много команд — будущих участников чемпионата мира. Они побывали на своих базах, в городах и высказали свою положительную оценку", — добавил Мутко.

Все новости спорта читайте на сайте агентства "Р-Спорт">>