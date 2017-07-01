На финале и матче за третье место Кубка конфедераций ожидается аншлаг
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл — Р-Спорт, Тарас Барабаш. Все билеты на финальную игру и матч за третье место Кубка конфедераций, который проходит в России, распроданы, заявил вице-премьер РФ и глава РФС Виталий Мутко.
Да, постараюсь посмотреть как можно больше игр
Буду следить только за выступлением сборной России
Посмотрю пару матчей, если будет время
Нет, вот чемпионат мира — другое дело
Не интересуюсь футболом
Финальный матч Кубка конфедераций, в котором сыграют сборные Чили и Германии, пройдет в воскресенье в Санкт-Петербурге. Игра за 3-е место между командами Португалии и Мексики состоится в этот же день в Москве.
"Есть уже победители — это болельщики футбола. Те 600 тысяч болельщиков, которые посетили матчи Кубка конфедераций. Все игры были великолепные, мы получили удовольствие от игры замечательных команд. Украшением турнира стала атмосфера на стадионах во всех городах. На сегодняшний день все билеты проданы на финал и матч за третье место", — сказал Мутко на пресс-конференции.
Мексиканская болельщица перед началом матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными Португалии и Мексики.
Новозеландские болельщики перед началом матча между сборными Мексики и Новой Зеландии.
Камерунская болельщица на трибуне стадиона "Спартак" перед матчем между сборными Камеруна и Чили.
Нападающий сборной России Дмитрий Полоз общается с болельщиками после победы в матче Кубка конфедераций-2017 над сборной Новой Зеландии.
Чилийские болельщики на трибуне стадиона "Спартак".
Чилийская болельщица у стадиона "Казань - Арена".
Мексиканские болельщики перед началом игры сборных Португалии и Мексики.
Болельщики сборной Чили перед началом матча в Казани.
Мексиканский болельщик фотографируется с волонтером перед началом матча между сборными Мексики и Новой Зеландии.
Российские болельщики перед матчем открытия Кубка конфедераций-2017 у стадиона "Санкт-Петербург Арена".
Чилийская болельщица перед началом игры между сборными Камеруна и Чили.
Португальские болельщики перед началом матча между сборными России и Португалии.
Камерунский болельщик во время игры своей сборной с футболистами из Чили.
Мексиканские болельщики перед началом матча в Казани.
Болельщики у стадиона "Спартак" перед началом матча между сборными России и Португалии.
Чилийские болельщики перед началом матча группового этапа между сборными Камеруна и Чили.
Болельщик на трибуне стадиона "Спартак" в Москве во время матча между сборными России и Португалии.
Болельщица сборной Новой Зеландии на трибуне стадиона "Санкт-Петербург Арена".
Чилийские болельщики у стадиона "Спартак" перед началом матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными Камеруна и Чили.
"Хочу отметить, что все команды удовлетворены организацией турнира. Во время турнира сюда приезжало и много команд — будущих участников чемпионата мира. Они побывали на своих базах, в городах и высказали свою положительную оценку", — добавил Мутко.
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