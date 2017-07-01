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Кубок конфедераций FIFA 2017 в России

На финале и матче за третье место Кубка конфедераций ожидается аншлаг

Сюжет:
Кубок конфедераций - 2017 (250)
11:4601.07.2017
0930
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкЧилийские болельщики на Кубке конфедераций-2017. Архивное фотоЧилийские болельщики на Кубке конфедераций-2017. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл — Р-Спорт, Тарас Барабаш. Все билеты на финальную игру и матч за третье место Кубка конфедераций, который проходит в России, распроданы, заявил вице-премьер РФ и глава РФС Виталий Мутко.

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Финальный матч Кубка конфедераций, в котором сыграют сборные Чили и Германии, пройдет в воскресенье в Санкт-Петербурге. Игра за 3-е место между командами Португалии и Мексики состоится в этот же день в Москве.

"Есть уже победители — это болельщики футбола. Те 600 тысяч болельщиков, которые посетили матчи Кубка конфедераций. Все игры были великолепные, мы получили удовольствие от игры замечательных команд. Украшением турнира стала атмосфера на стадионах во всех городах. На сегодняшний день все билеты проданы на финал и матч за третье место", — сказал Мутко на пресс-конференции.

Самые яркие болельщики Кубка конфедераций
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкМексиканская болельщица перед началом матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными Португалии и Мексики.Болельщица перед началом матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными Португалии и Мексики
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Мексиканская болельщица перед началом матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными Португалии и Мексики.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкНовозеландские болельщики перед началом матча между сборными Мексики и Новой Зеландии.Болельщики сборной Новой Зеландии делают селфи перед началом матча матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными Мексики и Новой Зеландии
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Новозеландские болельщики перед началом матча между сборными Мексики и Новой Зеландии.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкКамерунская болельщица на трибуне стадиона "Спартак" перед матчем между сборными Камеруна и Чили.Камерунская болельщица на трибуне стадиона Спартак перед матчем Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными Камеруна и Чили
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Камерунская болельщица на трибуне стадиона "Спартак" перед матчем между сборными Камеруна и Чили.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкНападающий сборной России Дмитрий Полоз общается с болельщиками после победы в матче Кубка конфедераций-2017 над сборной Новой Зеландии.Дмитрий Полоз (Россия) общается с болельщиками после победы в матче Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными России и Новой Зеландии
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Нападающий сборной России Дмитрий Полоз общается с болельщиками после победы в матче Кубка конфедераций-2017 над сборной Новой Зеландии.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкЧилийские болельщики на трибуне стадиона "Спартак".Чилийские болельщики на трибуне стадиона Спартак перед матчем Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными Камеруна и Чили
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Чилийские болельщики на трибуне стадиона "Спартак".
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкЧилийская болельщица у стадиона "Казань - Арена".Чилийская болельщица у стадиона Казань - Арена перед началом матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными Германии и Чили
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Чилийская болельщица у стадиона "Казань - Арена".
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкМексиканские болельщики перед началом игры сборных Португалии и Мексики.Болельщики Мексики перед началом матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными Португалии и Мексики
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Мексиканские болельщики перед началом игры сборных Португалии и Мексики.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкБолельщики сборной Чили перед началом матча в Казани.Болельщики сборной Чили перед началом матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными Германии и Чили
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Болельщики сборной Чили перед началом матча в Казани.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкМексиканский болельщик фотографируется с волонтером перед началом матча между сборными Мексики и Новой Зеландии.Болельщик сборной Мексики фотографируется с волонтёром перед началом матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными Мексики и Новой Зеландии
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Мексиканский болельщик фотографируется с волонтером перед началом матча между сборными Мексики и Новой Зеландии.
© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкРоссийские болельщики перед матчем открытия Кубка конфедераций-2017 у стадиона "Санкт-Петербург Арена".Российские болельщики перед матчем открытия Кубка конфедераций-2017 у стадиона Санкт-Петербург Арена
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Российские болельщики перед матчем открытия Кубка конфедераций-2017 у стадиона "Санкт-Петербург Арена".
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкЧилийская болельщица перед началом игры между сборными Камеруна и Чили.Чилиская болельщица перед началом матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными Камеруна и Чили
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Чилийская болельщица перед началом игры между сборными Камеруна и Чили.
© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкПортугальские болельщики перед началом матча между сборными России и Португалии.Португальские болельщики перед началом матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными России и Португалии
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Португальские болельщики перед началом матча между сборными России и Португалии.
© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкКамерунский болельщик во время игры своей сборной с футболистами из Чили.Камерунский болельщик во время матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными Камеруна и Чили
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Камерунский болельщик во время игры своей сборной с футболистами из Чили.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкМексиканские болельщики перед началом матча в Казани.Мексиканские болельщики перед началом матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными Португалии и Мексики
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Мексиканские болельщики перед началом матча в Казани.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкБолельщики у стадиона "Спартак" перед началом матча между сборными России и Португалии.Болельщики рядом со стадионом Спартак перед началом матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными России и Португалии
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Болельщики у стадиона "Спартак" перед началом матча между сборными России и Португалии.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкЧилийские болельщики перед началом матча группового этапа между сборными Камеруна и Чили.Чилийские болельщики перед началом матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными Камеруна и Чили
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Чилийские болельщики перед началом матча группового этапа между сборными Камеруна и Чили.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкБолельщик на трибуне стадиона "Спартак" в Москве во время матча между сборными России и Португалии.Болельщик перед началом матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными России и Португалии
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Болельщик на трибуне стадиона "Спартак" в Москве во время матча между сборными России и Португалии.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкБолельщица сборной Новой Зеландии на трибуне стадиона "Санкт-Петербург Арена".Болельщица сборной Новой Зеландии перед началом матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными России и Новой Зеландии
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Болельщица сборной Новой Зеландии на трибуне стадиона "Санкт-Петербург Арена".
© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкЧилийские болельщики у стадиона "Спартак" перед началом матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными Камеруна и Чили.Чилийские болельщики рядом со стадионом Спартак перед началом матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными Камеруна и Чили
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Чилийские болельщики у стадиона "Спартак" перед началом матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными Камеруна и Чили.
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"Хочу отметить, что все команды удовлетворены организацией турнира. Во время турнира сюда приезжало и много команд — будущих участников чемпионата мира. Они побывали на своих базах, в городах и высказали свою положительную оценку", — добавил Мутко.

Все новости спорта читайте на сайте агентства "Р-Спорт">>

Кубок Конфедераций в цифрах и фактах
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Кубок конфедераций FIFA 2017 в России
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