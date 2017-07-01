Финал Кубка конфедераций Чили - Германия обслужит бригада сербских арбитров

МОСКВА, 1 июл — Р-Спорт. Бригада арбитров во главе с сербом Милорадом Мажичем обслужит финальный матч Кубка конфедераций между сборными Чили и Германии по футболу, сообщается на официальном сайте ФИФА.
В матче за третье место также 2 июля в Москве сыграют сборные Португалии и Мексики. На этой встрече будет работать бригада арбитров во главе с Фахадом Аль Мирдаси из Саудовской Аравии. Помогать ему будут два его соотечественника Абдула Альшалвай и Мохаммед Аль Абакри, резервный арбитр матча — Бакари Гассама (Гамбия). Рефери-видеоассистентами назначены Сандро Риччи (Бразилия), Жан-Клод Бирумушаху (Бурунди) и Энрике Касерес (Парагвай).
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