Мутко: российские футболисты показали себя командой, за которую не стыдно

СОЧИ, 29 июн – Р-Спорт, Вероника Столбунова. Футболисты сборной России на Кубке конфедераций показали себя командой, за которую не стыдно, все увидели огромную самоотдачу, заявил вице-премьер РФ и президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

Сборная России на Кубке конфедераций, проходящем в Москве, Казани, Сочи и Санкт-Петербурге, обыграла новозеландцев (2:0), но проиграла португальцам (0:1) и мексиканцам (1:2) и не смогла выйти в полуфинал.

"В целом нам есть над чем подумать. Но если говорить по-крупному, мы увидели, что этой команде есть от чего отталкиваться и к чему двигаться. Мы со всеми поговорили, все сделают выводы. Отсутствие безразличия, огромная самоотдача — мы это увидели от команды. Даже после поражения, команда выходила с поднятой головой, потому что было не стыдно, болельщики приехали провожать", — сказал Мутко журналистам.

"Я с этой командой с самого начала и видел, как ребята сами оценивают этот результат. Никто не отправлял сообщения, никто не спешил на самолет — как это было в предыдущей команде. Они сдали ЕГЭ на определенный балл (смеется). Результатом удовлетворен быть не можешь, но наша задача была строить команду. Она в значительной степени обновлена. Надо было набраться опыта в официальных играх", — добавил Мутко.

Президент РФС также отметил, что, конечно, нужен результат. "Как говорят англичане: в футболе самое главное — результат. Конечно, нам результат нужен. Подводя итоги, я это им сказал. Но у нас есть еще время. Будет четыре серьезных товарищеских матча, есть над чем поработать. Самое главное, что надо нашу команду, этих парней поддерживать", — резюмировал Мутко.

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