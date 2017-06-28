Дельфин-оракул из Сочи "выбрал победителей" полуфиналов Кубка Конфедераций

СОЧИ, 28 июн – РИА Новости. Дельфин-оракул Ванда, проживающая в сочинском дельфинарии парка "Ривьера", предсказал сборным Португалии и Германии победу в полуфинальных матчах Кубка конфедераций по футболу, выбрав мячи с названиями сборных во время шоу.

Первый полуфинальный матч Кубка конфедераций состоится в среду: в Казани сыграют сборные Португалии и Чили. В четверг во втором полуфинальном поединке в Сочи померятся силами команды Германии и Мексики.

В дельфинарий Сочи Ванда попала около трех лет назад. Как рассказал РИА Новости арт-директор сочинского дельфинария в парке "Ривьера" Александр Косолапов, во время зимних Олимпийских игр в Сочи она угадывала порядка 90% результатов хоккейных матчей. В период проведения группового этапа Кубка конфедераций оракул предрекла победу мексиканской сборной над командой России.

В этот раз из двух футбольных мячей с надписями стран-соперниц Ванда выбрала и принесла тренеру мячи с названиями португальской и немецкой сборных.

"Мы уже прозвали дельфина Ванду "наша Ванга". Пророческие способности Ванды проявились так: она вытягивала мячи по команде тренера не так, как он хотел. Мы решили проверить правильность результата и подписали мячи", — сообщил Косолапов.

За правильно угаданные результаты, добавил арт-директор, Ванда получает вкусное поощрение от тренера. В следующий раз дельфин-оракул попробует угадать победителя Кубка конфедераций. Произойдет это за день до финального матча, 1 июля.

Финал турнира состоится 2 июля в Санкт-Петербурге.