Зюганову стыдно за игру сборной на Кубке конфедераций

МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что ему стыдно за игру сборной России на футбольном Кубке конфедераций, хотя подчеркнул, что не "ругает ребят", ведь они старались.
"Я не ругаю ребят, они старались. Но когда играют солидные команды, и первый удар по воротам на 24-й минуте, за период бьют три раза, и все мимо ворот…" – поделился впечатлениями Зюганов в эфире канала "Россия-24".
По мнению лидера коммунистов, "футбол заключается в том, чтобы взять мяч и командой догнать его до ворот и попасть". "А когда вы за 45 минут не можете мяч подкатить и попасть в ворота, тогда не надо обижаться", — добавил он.
"Пока слабенько. Неслучайно Германия, Португалия, Чили, Мексика вышли, а мы опять сидим и поглядываем со стороны. Стыдно, стыдно, стыдно… " — подытожил лидер КПРФ.