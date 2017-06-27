Зюганову стыдно за игру сборной на Кубке конфедераций

Виктор Васин и Александр Самедов после окончания матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными Мексики и России

Виктор Васин и Александр Самедов после окончания матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными Мексики и России

МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что ему стыдно за игру сборной России на футбольном Кубке конфедераций, хотя подчеркнул, что не "ругает ребят", ведь они старались.

Сборная России в субботу в Казани проиграла команде Мексики (1:2) и заняла третье место в группе A Кубка конфедераций, не сумев пробиться в полуфинал турнира.

"Я не ругаю ребят, они старались. Но когда играют солидные команды, и первый удар по воротам на 24-й минуте, за период бьют три раза, и все мимо ворот…" – поделился впечатлениями Зюганов в эфире канала "Россия-24".

По мнению лидера коммунистов, "футбол заключается в том, чтобы взять мяч и командой догнать его до ворот и попасть". "А когда вы за 45 минут не можете мяч подкатить и попасть в ворота, тогда не надо обижаться", — добавил он.

"Пока слабенько. Неслучайно Германия, Португалия, Чили, Мексика вышли, а мы опять сидим и поглядываем со стороны. Стыдно, стыдно, стыдно… " — подытожил лидер КПРФ.