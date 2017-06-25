Все допинг-пробы с ЧМ-2014 по футболу, включая пробы россиян, отрицательные

Денис Глушаков, Александр Ерохин и Александр Головин из сборной России на разминке перед началом матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными Мексики и России. 24 июня 2017

Денис Глушаков, Александр Ерохин и Александр Головин из сборной России на разминке перед началом матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными Мексики и России. 24 июня 2017

МОСКВА, 25 июн — Р-Спорт, Артем Калинин. Все допинг-пробы участников чемпионата мира по футболу 2014 года, включая пробы всех игроков сборной России, дали отрицательный результат, сообщили агентству "Р-Спорт" в пресс-службе Международной федерации футбола (ФИФА).

Поздно вечером в субботу британская газета Daily Mail со ссылкой на некие электронные письма сообщила, что все члены сборной России по футболу, принимавшие участие в чемпионате мира 2014 года в Бразилии, подозреваются ФИФА в употреблении допинга.

"Все игроки, участвовавшие в чемпионате мира 2014 года, включая всех футболистов сборной России, прошли предварительные и послематчевые допинг-тесты. И все они дали отрицательный результат", — сообщили в пресс-службе ФИФА.

ФИФА также сообщила, что все допинг-пробы, взятые во время проходящего в России с 17 июня по 2 июля Кубка конфедераций, пока были отрицательными.

"Что касается Кубка конфедераций, каждый участвующий в турнире игрок сдавал тесты крови и мочи во время необъявленного допинг-контроля. И результаты этих тестов, а также результаты послематчевых допинг-тестов были до сих пор отрицательными", — сказали в пресс-службе.

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