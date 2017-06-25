В Госдуме раскритиковали Жиркова и Акинфеева за игру против мексиканцев

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Вице-спикер Госдумы, член исполнительного комитета Российского футбольного союза Игорь Лебедев остался недоволен выступлением Юрия Жиркова и Игоря Акинфеева в матче против Мексики, передает Championat.com.

Депутат заявил, что по уровню мастерства Акинфеев не подходит на роль основного голкипера национальной команды, так как совершил две грубейшие ошибки в матче с мексиканцами.

"Вратарём номер один национальной сборной России не может быть Акинфеев, потому что два пропущенных мяча в матче с Мексикой — это два его откровенных ляпа. Нельзя так играть в футбол на профессиональном уровне", — заявил он.

Лебедев не оставил без внимания и действия Юрия Жиркова, который получил красную карточку во втором тайме после удара локтем по лицу соперника.

"Жирков, человек с таким богатым опытом и профессионализмом, не имеет права в таком матче получать две жёлтые карточки. По-мужски, в раздевалке ему надо в морду дать! Он подвёл команду, нельзя так", — добавил он.

Сборная России уступила мексиканцам со счетом 2:1, заняла третье место в группе А и не смогла пробиться в полуфинал турнира.