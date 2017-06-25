В Госдуме раскритиковали Жиркова и Акинфеева за игру против мексиканцев
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Вице-спикер Госдумы, член исполнительного комитета Российского футбольного союза Игорь Лебедев остался недоволен выступлением Юрия Жиркова и Игоря Акинфеева в матче против Мексики, передает Championat.com.
Депутат заявил, что по уровню мастерства Акинфеев не подходит на роль основного голкипера национальной команды, так как совершил две грубейшие ошибки в матче с мексиканцами.
"Вратарём номер один национальной сборной России не может быть Акинфеев, потому что два пропущенных мяча в матче с Мексикой — это два его откровенных ляпа. Нельзя так играть в футбол на профессиональном уровне", — заявил он.
Лебедев не оставил без внимания и действия Юрия Жиркова, который получил красную карточку во втором тайме после удара локтем по лицу соперника.
"Жирков, человек с таким богатым опытом и профессионализмом, не имеет права в таком матче получать две жёлтые карточки. По-мужски, в раздевалке ему надо в морду дать! Он подвёл команду, нельзя так", — добавил он.
Сборная России уступила мексиканцам со счетом 2:1, заняла третье место в группе А и не смогла пробиться в полуфинал турнира.
Решающая для российской сборной встреча проходила на стадионе "Казань Арена".
На трибунах собралось 41585 человек
Это точное повторение рекорда посещаемости "Казань-Арены", который держится с 2015 года.
Гости вышли на поле без основного защитника Карлоса Сальседо, получившего травму в игре с Новой Зеландией.
На 25-й минуте полузащитник российской сборной Александр Самедов открыл счет, забив гол в ворота мексиканского вратаря Гильермо Очоа.
Уже через пять минут защитник мексиканцев Нестор Арраухо нанес точный удар и сравнял счет.
Еще один мяч в ворота Игоря Акинфеева на 52-й минуте забил Ирвинг Лосано.
На 61-й минуте арбитр отменил третий гол в ворота российской сборной после того, как видеоповтор показал положение вне игры у игрока мексиканцев Эктора Морено.
На 68-й минуте защитник россиян Юрий Жирков получил вторую желтую карточку и покинул поле.
Подопечные Станислава Черчесова, несмотря на все усилия, уже не смогли исправить ситуацию, итог - 1:2 в пользу гостей.
Россияне с тремя очками заняли третье место в группе А и выбыли из Кубка конфедераций, не пробившись в полуфинал турнира.
Мексиканцы, у которых в активе семь очков, заняли второе место в группе и вместе с португальцами выступят в 1/2 финала.