Сборная России уступила Мексике и покинула Кубок конфедераций

Федор Смолов (Россия), Александр Ерохин (Россия) и Эктор Эррера (Мексика) во время матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными Мексики и России. 24 июня 2017

Федор Смолов (Россия), Александр Ерохин (Россия) и Эктор Эррера (Мексика) во время матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными Мексики и России. 24 июня 2017

КАЗАНЬ, 24 июн — Р-Спорт. Сборная России по футболу проиграла команде Мексике в матче домашнего Кубка конфедераций и не смогла пробиться в полуфинал турнира.

Встреча, состоявшаяся в Казани, завершилась со счетом 1:2 в пользу гостей. На 25-й минуте в составе россиян отличился Александр Самедов. На 30-й минуте ответный гол забил Нестор Араухо, еще один мяч в ворота Игоря Акинфеева на 52-минуте закатил Ирвинг Лосано.

На 61-минуте арбитр матча отменил третий гол мексиканцев после того, как видеоповтор показал положение вне игры у игрока мексиканской команды Эктора Морено. С 68-й минуты команда Станислава Черчесова играла в меньшинстве после того, как с поля был удален Юрий Жирков, получивший вторую желтую карточку.

Россияне с тремя очками, которые ранее смогли обыграть сборную Новой Зеландии, но уступили Португалии, заняли третье место в группе А. Первыми стали португальцы с семью баллами в активе, опередив по дополнительным показателям мексиканцев, четвертое место заняли новозеландцы, которые не набрали ни одного очка.

Сборные Португалии и Мексики вышли в 1/2 финала Кубка конфедераций.

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