Стал известен состав сборной России на матч с Мексикой

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Сборная России по футболу объявила стартовый состав на матч против Мексики, исход которого решит, какая команда выйдет в полуфинал на Кубке конфедераций. Об этом сообщает "Р-Спорт".

Россия сыграет в два нападающих: на поле выйдут Александр Бухаров и Федор Смолов. Помимо них в стартовый состав включили Виктора Васина, Федора Кудряшова, Георгия Джикию, Юрия Жиркова, Александра Самедова, Дениса Глушакова, Александра Ерохина и Игоря Акинфеева, капитана команды.

Встреча третьего тура группы A пройдет в Казани 24 июня. Матч начнется в 18:00 по московскому времени. Сборная России занимает третье место в группе с тремя очками по итогам двух туров. У Мексики и Португалии — по четыре балла. Замыкает четверку новозеландская команда — у нее очков нет.