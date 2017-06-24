На матчи Кубка конфедераций продано уже 550 тысяч билетов

КАЗАНЬ, 24 июн — Р-Спорт, Александр Рогулев. Уже 550 тысяч билетов реализовано на матчи проходящего в России Кубка конфедераций по футболу из запланированных 800 тысяч, посещаемость матчей турнира хорошая, заявил вице-премьер РФ Виталий Мутко.

Кубок конфедераций проходит с 17 июня по 2 июля в четырех городах России – Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Сборная России в субботу в столице Татарстана проведет заключительный матч группового этапа турнира против команды Мексики.

"Средняя посещаемость составляет примерно 35 тысяч. Мы планировали 800 тысяч билетов реализовать, на сегодня реализовано под 550 тысяч. Уже 287 тысяч посетило матчи. 35 тысяч — это хорошая посещаемость. Соотношение российских и гостей приблизительно такое же, по сравнению с последними аналогичными турнирами. Примерно было соотношение 90 на 10 процентов, у нас 93 и 7 это соотношение", — сказал Мутко на пресс-конференции.