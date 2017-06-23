МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Россия заняла третье место в списке "самых успешных хозяек" Кубка конфедераций, сообщает радио Business FM.

В среднем, матчи Кубка посещают 36 тысяч человек, то есть арены заполнены на 80%, отмечает издание. Этот показатель был выше только на двух аналогичных первенствах — в Бразилии четыре года назад (на один процент выше) и в Германии в 2005 году.

В этом году Кубок конфедераций проходит с 17 июня по 2 июля в России. В первенстве принимают участие победители каждого из шести континентальных чемпионатов, а также страна-хозяйка будущего Чемпионата мира.

Уже было сыграно восемь матчей. Следующие состоятся 24 июля — между сборными Новой Зеландии и Португалии в Санкт-Петербурге и между сборными Мексики и России в Казани.