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Кубок конфедераций FIFA 2017 в России

Guardian: австралийцев поразил радушный прием на Кубке конфедераций

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Кубок конфедераций - 2017 (178)
16:3022.06.2017
(обновлено: 16:40 22.06.2017)
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© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкБолельщики во время матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными Австралии и ГерманииБолельщики во время матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными Австралии и Германии
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Австралийских поклонников футбола, приехавших в Сочи на матч их сборной с немцами в рамках Кубка конфедераций, поразило гостеприимство местных жителей и уровень организации мероприятия, сообщает The Guardian.

Болельщики сборной России перед началом матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными России и Португалии. 21 июня 2017
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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По данным издания, многие опасались, что в России им придется столкнуться с враждебно настроенными футбольными фанатами как на этом спортивном мероприятии, так и на Чемпионате мира в следующем году. Однако в Сочи болельщиков "соккеру" (сочетание слов "соккер" и "кенгуру", так называют австралийскую сборную — ред.) ждал приятный сюрприз.

"Может быть, русские и кажутся внешне неприветливыми, согласно известному стереотипу, однако они оказали теплый прием визитерам со всего мира", — констатирует The Guardian.

"Фанаты, естественно, очень расстроились из-за того, что Австралия проиграла Германии, — говорит Аарон Зоанетти, директор фан-клуба австралийской национальной сборной. — Но место проведения матча превзошло все ожидания. У каждого были свои представления о том, какой будет Россия, но реальность им в итоге абсолютно не соответствовала".

Потасовка во время матча Кубка конфедераций-2017 Мексика – Новая Зеландия. 21 июня 2017
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Как отмечает издание, организаторы проделали впечатляющую работу, обеспечив "безболезненный" въезд СМИ и болельщикам. Традиционный тягостный процесс получения визы был отменен для тех, у кого есть так называемый "паспорт болельщика". В следующем году на Чемпионате мира он так же будет действовать.

В аэропортах для удобства туристов повесили новые табло на английском языке, а на стадионе "Фишт" было полно волонтеров красных куртках, готовых оказать посетителям необходимую поддержку.

По словам Зоанетти, с точки зрения организации передвижения фанатов Сочи оказался самым удобным городом на его недавней памяти, удобнее, чем в Бразилии и ЮАР.

"Тут все так же хорошо развито, как в любом европейском городе, люди более открытые, чем вы могли бы себе представить, и хотя языковой барьер — проблема, местные жители оказались очень услужливы", — описывает он.

Единственное, что разочаровало многих болельщиков — это отсутствие атмосферы единства во время матча с Германией. Во-первых, стадион был заполнен едва наполовину, во-вторых, на нем не было отдельного сектора для австралийцев.

"Все были разделены, из-за чего у фанатов не было возможности разделить общие эмоции, — рассказывает футбольный историк Лес Стрит, который успел дать два интервью и сделать многочисленные селфи с местными жителями перед тем, как добраться до стадиона. — Я был сам по себе, а ближайший собрат-фанат "соккеру" находился в 50 метрах от меня".

Между тем, в Санкт-Петербурге болельщики австралийской сборной в преддверии матча со сборной Камеруна выразили "отчаянную надежду" на то, что Австралия пробьется на Кубок мира, чтобы им было, ради чего вернуться в Россию в следующем году.

"Как верный приверженец австралийской сборной, я всегда стараюсь попадать на мировые первенства", — рассказывает The Guardian житель Сиднея Джошуа Харкин, который наблюдал за любимой командой на чемпионатах в Германии, ЮАР, Бразилии и Иране. — И после того времени, что я провел на Кубке конфедераций, я хочу вернуться. Конечно, есть некоторые неприятные процедуры — получение паспорта болельщика, необходимость отслеживать бронирования в отелях, но место проведения и сам футбол с лихвой это компенсируют".

© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкВратарь Бернд Лено пропускает гол во время матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными Австралии и Германии
© РИА Новости / Нина Зотина
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Вратарь Бернд Лено пропускает гол во время матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными Австралии и Германии
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Кубок конфедераций FIFA 2017 в России
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