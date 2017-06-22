Столичные медики прошли курсы английского перед Кубком конфедераций

МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Перед стартом Кубка конфедераций столичные медики прошли курсы английского языка и реанимации по европейскому протоколу, рассказал главврач Станции скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова Николай Плавунов.
"Все бригады прошли дополнительную подготовку по сердечно-легочной реанимации по европейскому протоколу. И учитывая особенности работы с гостями, 109 человек аккредитованного персонала дополнительную подготовку на курсах английского языка", — сказал Плавунов на пресс-конференции.
24.5%Да, постараюсь посмотреть как можно больше игр
12%Буду следить только за выступлением сборной России
13%Посмотрю пару матчей, если будет время
11%Нет, вот чемпионат мира — другое дело
39.5%Не интересуюсь футболом
"Обращаемость невысокая, видимо, наши гости приезжают с хорошим состоянием здоровья, но три-четыре обращения в день проходят", — добавил врач.
Все новости спорта читайте на сайте агентства "Р-Спорт">>