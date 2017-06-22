Столичные медики прошли курсы английского перед Кубком конфедераций

МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Перед стартом Кубка конфедераций столичные медики прошли курсы английского языка и реанимации по европейскому протоколу, рассказал главврач Станции скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова Николай Плавунов.

Кубок конфедераций проходит с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани. На стадионе "Спартак" в Тушино сыграли уже два матча, на арене пройдут еще две игры.

"Все бригады прошли дополнительную подготовку по сердечно-легочной реанимации по европейскому протоколу. И учитывая особенности работы с гостями, 109 человек аккредитованного персонала дополнительную подготовку на курсах английского языка", — сказал Плавунов на пресс-конференции.

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Он также отметил, что для работы с иностранными гостями на сайте столичной скорой помощи появилась англоязычная страница, а со 2 июня действует специальный пульт вызова скорой, на котором работает персонал со знанием английского языка.

"Обращаемость невысокая, видимо, наши гости приезжают с хорошим состоянием здоровья, но три-четыре обращения в день проходят", — добавил врач.

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