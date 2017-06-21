Матч "Мексика - Новая Зеландия" в Сочи остановили из-за массовой драки

СОЧИ, 21 июн — Р-Спорт. Матч Кубка конфедераций между сборными Мексики и Новой Зеландии был остановлен для видеопросмотра после потасовки между футболистами.

Встреча второго тура группы A, проходившая на стадионе "Фишт" в Сочи, была остановлена в компенсированное время второго тайма. Мексиканец Диего Рейес с нарушением правил остановил атаку соперников, чем спровоцировал потасовку. Судья после видеопросмотра показал желтые карточки Рейесу и новозеландцу Майку Боксвеллу.

Встреча завершилась волевой победой сборной Мексики со счетом 2:1.

Все новости спорта читайте на сайте агентства "Р-Спорт">>