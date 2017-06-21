Болеть за такую сборную России по футболу не стыдно, заявил Мутко

МОСКВА, 21 июн – Р-Спорт, Василий Конов-мл. Болеть за такую сборную России по футболу, какая предстала в матче Кубка конфедераций с командой Португалии, не стыдно, российские футболисты играли с полной самоотдачей, заявил вице-премьер РФ и глава РФС Виталий Мутко.

В среду сборная России в Москве проиграла команде Португалии со счетом 0:1 в матче 2-го тура группового этапа турнира.

"Мы движемся вперед. У нас есть команда, за которую не стыдно болеть и переживать. Ребята отдали все. Нужно поблагодарить болельщиков. Хотелось бы, чтобы у нас все так в футболе было. Важно, что болельщики аплодисментами проводили команду, а ребята сейчас были расстроены. Но не скажу, что убитые. Сейчас с мексиканцами будет как финал, это здорово", — сказал Мутко журналистам.

В последнем матче группы россияне 24 июня в Казани встретятся со сборной Мексики.