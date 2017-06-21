В Сочи безопасность на Кубке конфедераций обеспечат более 600 казаков

Представители кубанского казачества в пресс-центре для не аккредитованных журналистов Кубка конфедераций FIFA 2017 в Сочи. Архивное фото

Представители кубанского казачества в пресс-центре для не аккредитованных журналистов Кубка конфедераций FIFA 2017 в Сочи. Архивное фото

СОЧИ, 21 июн – РИА Новости. Охрану общественного порядка, стадиона "Фишт" и пляжей Сочи во время Кубка конфедераций будут обеспечивать 625 казаков, сообщил журналистам вице-губернатор Краснодарского края Николай Долуда.

Кубок конфедераций проходит с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. В среду на сочинском стадионе "Фишт" пройдет вторая игра, встретятся сборные Мексики и Новой Зеландии. Следующий матч запланирован на 25 июня. Полуфинал состоится 29 июня.

Кубанское казачье войско зачастую привлекается для охраны общественного порядка в городе: в частности, их использовали во время Олимпийских игр.

"В период проведения Кубка конфедераций в Сочи для охранной деятельности также задействованы 625 казаков. Из них 350 человек совместно с сотрудниками полиции занимаются охраной общественного порядка. Еще 150 казаков занимаются охранной деятельностью, непосредственно охраняют стадион "Фишт". Еще 140 человек участвуют в Кубке конфедераций в качестве контролеров-распределителей на матчах. Около 80 человек занимаются охраной муниципального имущества на пляжных территориях города", — рассказал Долуда.

Кроме того, подчеркнул вице-губернатора, казаки Кубанского казачьего войска участвуют в охране на транспортных узлах Сочи — в аэропорту и на железнодорожных вокзалах.