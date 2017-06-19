Путин вряд ли посетит матч сборной России с португальцами, заявил Песков

Президент РФ Владимир Путин выступает на стадионе Санкт-Петербург перед матчем Кубка конфедераций-2017. 17 июня 2017

Президент РФ Владимир Путин выступает на стадионе Санкт-Петербург перед матчем Кубка конфедераций-2017. 17 июня 2017

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин пока не планирует посетить ближайший матч национальной сборной в рамках Кубка конфедераций, рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В среду сборная России в Москве на стадионе "Спартак" встретится с действующими чемпионами Европы португальцами, матч начнется в 18:00.

"Двадцать первого у него достаточно напряженный график. По времени пока выглядит так, что он не успевает. У него пока это не планируется… На неделе президенту очень сложно выбираться", — сказал Песков журналистам.

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