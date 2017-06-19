Российские футболисты уверены в себе перед игрой КК-2017 с португальцами

Российская болельщица перед матчем-открытия Кубка конфедераций-2017 у стадиона Санкт-Петербург Арена. 17 июня 2017

Российская болельщица перед матчем-открытия Кубка конфедераций-2017 у стадиона Санкт-Петербург Арена. 17 июня 2017

МОСКВА, 19 июн – Р-Спорт, Вероника Столбунова. Сборная России готова к матчу против команды Португалии на Кубке конфедераций и уверена в своих силах, футболистам поможет поддержка болельщиков, считает вратарь сборной России Гилерме.

Россияне в субботу в Санкт-Петербурге в матче открытия турнира обыграли новозеландцев со счетом 2:0. Встреча с португальцами пройдет в среду в Москве на стадионе "Спартак".

"Вчера игру (Португалия — Мексика) смотрели, конечно. Португалия очень серьезный соперник, но я считаю, что мы готовы играть против Португалии, мы верим в себя. Мы все знаем, что это будет очень сложная игра, но у нас большой плюс в том, что мы играем дома при поддержке своих болельщиков. Роналду — игрок, который не нуждается в представлении. Да, мы должны переживать из-за него, но это не единственный человек в команде", — сказал Гилерме журналистам.

"Нас ждет очень важная игра против Португалии, которая будет самой сложной для нас, и мы должны играть против этого соперника с полной концентрацией. Нам нужно брать любые очки", — добавил он.

Вратарь отметил, что важно было одержать победу в первом матче на турнире. "Первая игра была для нас самой главной. Всегда очень важно играть первый матч хорошо, потому что это придает уверенности. Мы выиграли, и сейчас у нас есть уверенность для дальнейших матчей", — пояснил Гилерме.

Также голкипер поделился мнением о сборной Мексики, с которой россияне проведут третий матч группового этапа 24 июня. "Мексика — команда, которая любит играть в пас, любит играть быстро. Будет сложно, как и в матче с Португалией. Результат не вызвал удивления, это не стало сюрпризом для нас. Это две команды, которые любят играть впереди", — отметил футболист.

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