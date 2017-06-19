Российские футболисты уверены в себе перед игрой КК-2017 с португальцами

МОСКВА, 19 июн – Р-Спорт, Вероника Столбунова. Сборная России готова к матчу против команды Португалии на Кубке конфедераций и уверена в своих силах, футболистам поможет поддержка болельщиков, считает вратарь сборной России Гилерме.
Россияне в субботу в Санкт-Петербурге в матче открытия турнира обыграли новозеландцев со счетом 2:0. Встреча с португальцами пройдет в среду в Москве на стадионе "Спартак".
"Вчера игру (Португалия — Мексика) смотрели, конечно. Португалия очень серьезный соперник, но я считаю, что мы готовы играть против Португалии, мы верим в себя. Мы все знаем, что это будет очень сложная игра, но у нас большой плюс в том, что мы играем дома при поддержке своих болельщиков. Роналду — игрок, который не нуждается в представлении. Да, мы должны переживать из-за него, но это не единственный человек в команде", — сказал Гилерме журналистам.
"Нас ждет очень важная игра против Португалии, которая будет самой сложной для нас, и мы должны играть против этого соперника с полной концентрацией. Нам нужно брать любые очки", — добавил он.
Вратарь отметил, что важно было одержать победу в первом матче на турнире. "Первая игра была для нас самой главной. Всегда очень важно играть первый матч хорошо, потому что это придает уверенности. Мы выиграли, и сейчас у нас есть уверенность для дальнейших матчей", — пояснил Гилерме.
Также голкипер поделился мнением о сборной Мексики, с которой россияне проведут третий матч группового этапа 24 июня. "Мексика — команда, которая любит играть в пас, любит играть быстро. Будет сложно, как и в матче с Португалией. Результат не вызвал удивления, это не стало сюрпризом для нас. Это две команды, которые любят играть впереди", — отметил футболист.
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В церемонии открытия Кубка конфедераций участвовала телеведущая Виктория Лопырева, официальный посол чемпионата мира по футболу в 2018 году. Она вынесла официальный мяч Кубка, получивший название "Красава".
В церемонии открытия открытия на "Санкт-Петербург Арене" приняли участие около двух тысяч артистов.
На Кубке конфедераций и чемпионате мира Россия постарается создать для всех атмосферу праздника, заявил президент Владимир Путин. Перед началом матча между сборными России и Новой Зеландии он встретился с легендарным футболистом Пеле.
На церемонии открытия артисты рассказали зрителям о традициях, истории, культуре и природе России, о городах-организаторах турнира.
Организаторы церемонии показали стилизованную карту России со стадионами, на которых будет проводиться турнир.
Певцы Нюша и Сергей Лазарев с официальным талисманом чемпионата мира по футболу 2018 и Кубка конфедераций 2017 волком Забивакой.
Лейтмотивом церемонии открытия стала "Жар-птица" Игоря Стравинского.
Перед началом матча Кубка конфедераций между сборными России и Новой Зеландии болельщики развернули полотно с эмблемой российской сборной.
Первый матч Кубка конфедераций завершился победой России со счетом 2:0. Слева направо: Георгий Джикия (Россия), Эндрю Дуранте (Новая Зеландия) и Майкл Макглинчи (Новая Зеландия).
Первый гол матча в собственные ворота забил новозеландец Майкл Боксолл на 31-й минуте.
Хотя первый гол был забит при участии Дениса Глушакова, мяч записали на защитника новозеландцев Майкла Боксолла и квалифицировали как автогол.
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов во время матча с Новой Зеландией.
Слева направо: Кип Колви (Новая Зеландия) и Федор Смолов (Россия).
Второй гол сборной России забил нападающий Федор Смолов на 69-й минуте.
"Рад, что команда добилась результата и временами показывала игру, которую мы планировали", - сказал на пресс-конференции главный тренер российской сборной Станислав Черчесов.