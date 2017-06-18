Власти Сочи подготовили к Кубку конфедераций 600 экскурсоводов

Представители кубанского казачества в пресс-центре для не аккредитованных журналистов Кубка конфедераций FIFA 2017 в Сочи

Представители кубанского казачества в пресс-центре для не аккредитованных журналистов Кубка конфедераций FIFA 2017 в Сочи

СОЧИ, 18 июн – РИА Новости. Порядка 600 экскурсоводов прошли обучение в Сочи в рамках подготовки к футбольному Кубку конфедераций, также к единому архитектурному облику приведены 36 туристических объектов, сообщил начальник управления по курортному делу и туризму администрации города Сочи Сергей Доморат.

Как рассказал Доморат журналистам, обучение экскурсоводов проводилось в связи с тем, что многие из них предоставляли туристам не очень качественные экскурсии.

"В связи с этим мы с руководителями музеев, историками собрали единую комиссию и провели тестирование экскурсоводов. В случае, если мы видим, что экскурсовод "плавает" в своих ответах или предоставляет недостоверную информацию, мы не допускаем его к обслуживанию туристов. Если же он знает материал на высоком уровне, тогда он приступает к своей работе", — сказал Доморат.

Он добавил, что в помощь туристам городские власти выпустили карту достопримечательностей города, карты размещены во всех волонтерских центрах, на вокзалах, в аэропорту. Помимо этого, к приему гостей были подготовлены 36 объектов туристского показа. Все они, по словам представителя администрации, были приведены к единому архитектурному облику, также была благоустроена прилегающая к ним территория и подъездные дороги.

Кубок конфедераций стартовал 17 июня в Санкт-Петербурге. В первом матче сборная России обыграла команду Новой Зеландии со счетом 2:0. В Сочи первая встреча пройдет 19 июня: на стадионе "Фишт" сыграют сборные Австралии и Германии. Также в Сочи пройдут игры группового этапа 21 и 25 июня и один из полуфиналов (29 июня).