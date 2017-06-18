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Кубок конфедераций FIFA 2017 в России

Власти Сочи подготовили к Кубку конфедераций 600 экскурсоводов

Сюжет:
Кубок конфедераций - 2017 (70)
15:4218.06.2017
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© РИА Новости / Екатерина ЛызловаПерейти в фотобанкПредставители кубанского казачества в пресс-центре для не аккредитованных журналистов Кубка конфедераций FIFA 2017 в СочиПредставители кубанского казачества в пресс-центре для не аккредитованных журналистов Кубка конфедераций FIFA 2017 в Сочи
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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СОЧИ, 18 июн – РИА Новости. Порядка 600 экскурсоводов прошли обучение в Сочи в рамках подготовки к футбольному Кубку конфедераций, также к единому архитектурному облику приведены 36 туристических объектов, сообщил начальник управления по курортному делу и туризму администрации города Сочи Сергей Доморат.

Представители кубанского казачества в пресс-центре для не аккредитованных журналистов Кубка конфедераций FIFA 2017 в Сочи
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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В Сочи гостей Кубка конфедераций будут удивлять кубанскими блюдами
Как рассказал Доморат журналистам, обучение экскурсоводов проводилось в связи с тем, что многие из них предоставляли туристам не очень качественные экскурсии.

"В связи с этим мы с руководителями музеев, историками собрали единую комиссию и провели тестирование экскурсоводов. В случае, если мы видим, что экскурсовод "плавает" в своих ответах или предоставляет недостоверную информацию, мы не допускаем его к обслуживанию туристов. Если же он знает материал на высоком уровне, тогда он приступает к своей работе", — сказал Доморат.

Он добавил, что в помощь туристам городские власти выпустили карту достопримечательностей города, карты размещены во всех волонтерских центрах, на вокзалах, в аэропорту. Помимо этого, к приему гостей были подготовлены 36 объектов туристского показа. Все они, по словам представителя администрации, были приведены к единому архитектурному облику, также была благоустроена прилегающая к ним территория и подъездные дороги.

Кубок конфедераций стартовал 17 июня в Санкт-Петербурге. В первом матче сборная России обыграла команду Новой Зеландии со счетом 2:0. В Сочи первая встреча пройдет 19 июня: на стадионе "Фишт" сыграют сборные Австралии и Германии. Также в Сочи пройдут игры группового этапа 21 и 25 июня и один из полуфиналов (29 июня).

Кубок конфедераций: церемония открытия и победа россиян над новозеландцами
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкВ церемонии открытия Кубка конфедераций участвовала телеведущая Виктория Лопырева, официальный посол чемпионата мира по футболу в 2018 году. Она вынесла официальный мяч Кубка, получивший название "Красава".Телеведущая Виктория Лопырева на церемонии открытия Кубка конфедераций-2017 в Санкт-Петербурге.
© РИА Новости / Александр Вильф
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В церемонии открытия Кубка конфедераций участвовала телеведущая Виктория Лопырева, официальный посол чемпионата мира по футболу в 2018 году. Она вынесла официальный мяч Кубка, получивший название "Красава".
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкВ церемонии открытия открытия на "Санкт-Петербург Арене" приняли участие около двух тысяч артистов.Артисты на церемонии открытия Кубка конфедераций-2017 в Санкт-Петербурге. 17 июня 2017
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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В церемонии открытия открытия на "Санкт-Петербург Арене" приняли участие около двух тысяч артистов.
© РИА Новости / Дмитрий АстаховПерейти в фотобанкНа Кубке конфедераций и чемпионате мира Россия постарается создать для всех атмосферу праздника, заявил президент Владимир Путин. Перед началом матча между сборными России и Новой Зеландии он встретился с легендарным футболистом Пеле.Футболист Пеле и Владимир Путин на стадионе Санкт-Петербург перед началом матча Кубка конфедераций-2017 между сборными России и Новой Зеландии. 17 июня 2017
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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На Кубке конфедераций и чемпионате мира Россия постарается создать для всех атмосферу праздника, заявил президент Владимир Путин. Перед началом матча между сборными России и Новой Зеландии он встретился с легендарным футболистом Пеле.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкНа церемонии открытия артисты рассказали зрителям о традициях, истории, культуре и природе России, о городах-организаторах турнира.Артисты на церемонии открытия Кубка конфедераций-2017 в Санкт-Петербурге. 17 июня 2017
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
На церемонии открытия артисты рассказали зрителям о традициях, истории, культуре и природе России, о городах-организаторах турнира.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкОрганизаторы церемонии показали стилизованную карту России со стадионами, на которых будет проводиться турнир.Церемония открытия Кубка конфедераций-2017 в Санкт-Петербурге. 17 июня 2017
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Организаторы церемонии показали стилизованную карту России со стадионами, на которых будет проводиться турнир.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкПевцы Нюша и Сергей Лазарев с официальным талисманом чемпионата мира по футболу 2018 и Кубка конфедераций 2017 волком Забивакой.Певица Нюша, официальный талисман чемпионата мира по футболу 2018 волк Забивака и певец Сергей Лазарев на церемонии открытия Кубка конфедераций-2017. 17 июня 2017
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Певцы Нюша и Сергей Лазарев с официальным талисманом чемпионата мира по футболу 2018 и Кубка конфедераций 2017 волком Забивакой.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкЛейтмотивом церемонии открытия стала "Жар-птица" Игоря Стравинского.Церемония открытия Кубка конфедераций-2017 в Санкт-Петербурге. 17 июня 2017
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Лейтмотивом церемонии открытия стала "Жар-птица" Игоря Стравинского.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкПеред началом матча Кубка конфедераций между сборными России и Новой Зеландии болельщики развернули полотно с эмблемой российской сборной.Болельщики перед началом матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными России и Новой Зеландии в Санкт-Петербурге. 17 июня 2017
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Перед началом матча Кубка конфедераций между сборными России и Новой Зеландии болельщики развернули полотно с эмблемой российской сборной.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкПервый матч Кубка конфедераций завершился победой России со счетом 2:0. Слева направо: Георгий Джикия (Россия), Эндрю Дуранте (Новая Зеландия) и Майкл Макглинчи (Новая Зеландия).Футбол. Кубок конфедераций-2017. Матч Россия – Новая Зеландия
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Первый матч Кубка конфедераций завершился победой России со счетом 2:0. Слева направо: Георгий Джикия (Россия), Эндрю Дуранте (Новая Зеландия) и Майкл Макглинчи (Новая Зеландия).
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкПервый гол матча в собственные ворота забил новозеландец Майкл Боксолл на 31-й минуте.Игровой момент у ворот сборной Новой Зеландии во время матча Кубка конфедераций-2017 между сборными России и Новой Зеландии. 17 июня 2017
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Первый гол матча в собственные ворота забил новозеландец Майкл Боксолл на 31-й минуте.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкХотя первый гол был забит при участии Дениса Глушакова, мяч записали на защитника новозеландцев Майкла Боксолла и квалифицировали как автогол.Вратарь Стефан Маринович (Новая Зеландия) и Денис Глушаков (Россия) во время матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными России и Новой Зеландии. 17 июня 2017
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Хотя первый гол был забит при участии Дениса Глушакова, мяч записали на защитника новозеландцев Майкла Боксолла и квалифицировали как автогол.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкГлавный тренер сборной России Станислав Черчесов во время матча с Новой Зеландией.Главный тренер сборной России Станислав Черчесов во время матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными России и Новой Зеландии. 17 июня 2017
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов во время матча с Новой Зеландией.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкСлева направо: Кип Колви (Новая Зеландия) и Федор Смолов (Россия).Футбол. Кубок конфедераций-2017. Матч Россия – Новая Зеландия
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Слева направо: Кип Колви (Новая Зеландия) и Федор Смолов (Россия).
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкВторой гол сборной России забил нападающий Федор Смолов на 69-й минуте.Федор Смолов забивает мяч в матче Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными России и Новой Зеландии в Санкт-Петербурге. 17 июня 2017
© РИА Новости / Александр Вильф
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Второй гол сборной России забил нападающий Федор Смолов на 69-й минуте.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанк"Рад, что команда добилась результата и временами показывала игру, которую мы планировали", - сказал на пресс-конференции главный тренер российской сборной Станислав Черчесов.Игроки сборной России радуются забитому мячу во время матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными России и Новой Зеландии в Санкт-Петербурге. 17 июня 2017
© РИА Новости / Александр Вильф
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"Рад, что команда добилась результата и временами показывала игру, которую мы планировали", - сказал на пресс-конференции главный тренер российской сборной Станислав Черчесов.
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Кубок конфедераций FIFA 2017 в России
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