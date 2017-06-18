Власти Сочи подготовили к Кубку конфедераций 600 экскурсоводов
СОЧИ, 18 июн – РИА Новости. Порядка 600 экскурсоводов прошли обучение в Сочи в рамках подготовки к футбольному Кубку конфедераций, также к единому архитектурному облику приведены 36 туристических объектов, сообщил начальник управления по курортному делу и туризму администрации города Сочи Сергей Доморат.
Как рассказал Доморат журналистам, обучение экскурсоводов проводилось в связи с тем, что многие из них предоставляли туристам не очень качественные экскурсии.
"В связи с этим мы с руководителями музеев, историками собрали единую комиссию и провели тестирование экскурсоводов. В случае, если мы видим, что экскурсовод "плавает" в своих ответах или предоставляет недостоверную информацию, мы не допускаем его к обслуживанию туристов. Если же он знает материал на высоком уровне, тогда он приступает к своей работе", — сказал Доморат.
Он добавил, что в помощь туристам городские власти выпустили карту достопримечательностей города, карты размещены во всех волонтерских центрах, на вокзалах, в аэропорту. Помимо этого, к приему гостей были подготовлены 36 объектов туристского показа. Все они, по словам представителя администрации, были приведены к единому архитектурному облику, также была благоустроена прилегающая к ним территория и подъездные дороги.
Кубок конфедераций стартовал 17 июня в Санкт-Петербурге. В первом матче сборная России обыграла команду Новой Зеландии со счетом 2:0. В Сочи первая встреча пройдет 19 июня: на стадионе "Фишт" сыграют сборные Австралии и Германии. Также в Сочи пройдут игры группового этапа 21 и 25 июня и один из полуфиналов (29 июня).
В церемонии открытия Кубка конфедераций участвовала телеведущая Виктория Лопырева, официальный посол чемпионата мира по футболу в 2018 году. Она вынесла официальный мяч Кубка, получивший название "Красава".
В церемонии открытия открытия на "Санкт-Петербург Арене" приняли участие около двух тысяч артистов.
На Кубке конфедераций и чемпионате мира Россия постарается создать для всех атмосферу праздника, заявил президент Владимир Путин. Перед началом матча между сборными России и Новой Зеландии он встретился с легендарным футболистом Пеле.
На церемонии открытия артисты рассказали зрителям о традициях, истории, культуре и природе России, о городах-организаторах турнира.
Организаторы церемонии показали стилизованную карту России со стадионами, на которых будет проводиться турнир.
Певцы Нюша и Сергей Лазарев с официальным талисманом чемпионата мира по футболу 2018 и Кубка конфедераций 2017 волком Забивакой.
Лейтмотивом церемонии открытия стала "Жар-птица" Игоря Стравинского.
Перед началом матча Кубка конфедераций между сборными России и Новой Зеландии болельщики развернули полотно с эмблемой российской сборной.
Первый матч Кубка конфедераций завершился победой России со счетом 2:0. Слева направо: Георгий Джикия (Россия), Эндрю Дуранте (Новая Зеландия) и Майкл Макглинчи (Новая Зеландия).
Первый гол матча в собственные ворота забил новозеландец Майкл Боксолл на 31-й минуте.
Хотя первый гол был забит при участии Дениса Глушакова, мяч записали на защитника новозеландцев Майкла Боксолла и квалифицировали как автогол.
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов во время матча с Новой Зеландией.
Слева направо: Кип Колви (Новая Зеландия) и Федор Смолов (Россия).
Второй гол сборной России забил нападающий Федор Смолов на 69-й минуте.
"Рад, что команда добилась результата и временами показывала игру, которую мы планировали", - сказал на пресс-конференции главный тренер российской сборной Станислав Черчесов.