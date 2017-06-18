В матче с португальцами Широков ждет качественного футбола от сборной

Игроки сборной России радуются забитому мячу во время матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными России и Новой Зеландии в Санкт-Петербурге. 17 июня 2017

Игроки сборной России радуются забитому мячу во время матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными России и Новой Зеландии в Санкт-Петербурге. 17 июня 2017

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн — Р-Спорт, Тарас Барабаш. Футболисты сборной России должны поправить некоторые ошибки и показать более качественную игру в матче Кубка конфедераций с национальной командой Португалии, считает бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года, экс-капитан сборной России Роман Широков.

В субботу в Санкт-Петербурге российские футболисты добились победы над сборной Новой Зеландии в стартовом матче Кубка конфедераций — 2:0. 21 июня в Москве хозяева турнира встретятся с действующими чемпионами Европы – сборной Португалии.

"В целом игра оставила неплохое впечатление, порадовали и зрители, и президент. Начали хорошо, забили два гола, потом уже чуть хуже стало. В целом должны быть довольны. Мы, безусловно, добавим, потому что, наверное, какая-то скованность присутствовала. Не каждый день на глазах у президента играют. В дальнейшем какие-то ошибочки поправят и с португальцами должны более качественный футбол показать", — сказал Широков журналистам.

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