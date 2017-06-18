В матче с португальцами Широков ждет качественного футбола от сборной
10:2518.06.2017
(обновлено: 10:27 18.06.2017)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн — Р-Спорт, Тарас Барабаш. Футболисты сборной России должны поправить некоторые ошибки и показать более качественную игру в матче Кубка конфедераций с национальной командой Португалии, считает бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года, экс-капитан сборной России Роман Широков.
В субботу в Санкт-Петербурге российские футболисты добились победы над сборной Новой Зеландии в стартовом матче Кубка конфедераций — 2:0. 21 июня в Москве хозяева турнира встретятся с действующими чемпионами Европы – сборной Португалии.
"В целом игра оставила неплохое впечатление, порадовали и зрители, и президент. Начали хорошо, забили два гола, потом уже чуть хуже стало. В целом должны быть довольны. Мы, безусловно, добавим, потому что, наверное, какая-то скованность присутствовала. Не каждый день на глазах у президента играют. В дальнейшем какие-то ошибочки поправят и с португальцами должны более качественный футбол показать", — сказал Широков журналистам.
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В церемонии открытия Кубка конфедераций участвовала телеведущая Виктория Лопырева, официальный посол чемпионата мира по футболу в 2018 году. Она вынесла официальный мяч Кубка, получивший название "Красава".
В церемонии открытия открытия на "Санкт-Петербург Арене" приняли участие около двух тысяч артистов.
На Кубке конфедераций и чемпионате мира Россия постарается создать для всех атмосферу праздника, заявил президент Владимир Путин. Перед началом матча между сборными России и Новой Зеландии он встретился с легендарным футболистом Пеле.
На церемонии открытия артисты рассказали зрителям о традициях, истории, культуре и природе России, о городах-организаторах турнира.
Организаторы церемонии показали стилизованную карту России со стадионами, на которых будет проводиться турнир.
Певцы Нюша и Сергей Лазарев с официальным талисманом чемпионата мира по футболу 2018 и Кубка конфедераций 2017 волком Забивакой.
Лейтмотивом церемонии открытия стала "Жар-птица" Игоря Стравинского.
Перед началом матча Кубка конфедераций между сборными России и Новой Зеландии болельщики развернули полотно с эмблемой российской сборной.
Первый матч Кубка конфедераций завершился победой России со счетом 2:0. Слева направо: Георгий Джикия (Россия), Эндрю Дуранте (Новая Зеландия) и Майкл Макглинчи (Новая Зеландия).
Первый гол матча в собственные ворота забил новозеландец Майкл Боксолл на 31-й минуте.
Хотя первый гол был забит при участии Дениса Глушакова, мяч записали на защитника новозеландцев Майкла Боксолла и квалифицировали как автогол.
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов во время матча с Новой Зеландией.
Слева направо: Кип Колви (Новая Зеландия) и Федор Смолов (Россия).
Второй гол сборной России забил нападающий Федор Смолов на 69-й минуте.
"Рад, что команда добилась результата и временами показывала игру, которую мы планировали", - сказал на пресс-конференции главный тренер российской сборной Станислав Черчесов.