Рестораны Сочи готовы принять 28,5 тысячи гостей Кубка конфедераций

Инсталляции Russia 2018 у железнодорожного вокзала Имеретинский курорт в Олимпийским парке в Сочи

Инсталляции Russia 2018 у железнодорожного вокзала Имеретинский курорт в Олимпийским парке в Сочи

СОЧИ, 17 июн – РИА Новости. К приему гостей Кубка конфедераций по футболу в Сочи готовы 307 объектов общественного питания на 28,5 тысячи посадочных мест, все они подготовили свое меню, заявил начальник управления потребительского рынка и услуг администрации Сочи Андрей Никончук.

По его словам, в преддверии Кубка конфедераций, который пройдет с 17 июня по 2 июля, в Сочи подготовлено 63 гостевых маршрута.

"В эти гостевые маршруты входят 307 объектов общественного питания на 28,5 тысячи посадочных мест. Все они подготовили свое меню, постарались перевести его на иностранные языки. Также в ресторанах предусмотрено наличие англоговорящего персонала", — рассказал Андрей Никончук журналистам.

К приему гостей и участников Кубка конфедераций, отметил Никончук, все рестораторы готовились заблаговременно. Администрация города обращала внимание на внешний вид объекта, на его состояние, на возможность трансляции матчей Кубка конфедераций. Также перед рестораторами стояли задачи по обеспечению безопасности на объектах и качественного предоставления услуг.

Сочи примет четыре матча: 19 июня на "Фиште" встретятся сборные Австралии и Германии, 21 июня сыграют команды Мексики и Новой Зеландии, 25 июня – Германия против Камеруна. Команды, вышедшие в полуфинал, сыграют в Сочи 29 июня.

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