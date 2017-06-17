В Москве в дни Кубка конфедераций пройдут экскурсии для журналистов

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Экскурсии на английском и русском организуют вожатые Мосгортура для журналистов и блогеров, которые приехали для освещения Кубка конфедераций по футболу, сообщается на официальном портале мэра Москвы.
17.6%Да, постараюсь посмотреть как можно больше игр
11.9%Буду следить только за выступлением сборной России
12.7%Посмотрю пару матчей, если будет время
11.1%Нет, вот Чемпионат мира – другое дело
46.7%Не интересуюсь футболом
Музей современного искусства проведет для журналистов и блогеров экскурсию по выставке "Антонио Гауди. Барселона". Гостям покажут более 150 уникальных экспонатов. Экскурсии подготовили выставочный зал "Манеж", галерея "Гараж", музей-усадьба "Коломенское". Отмечается, что экскурсии будут проходить на двух языках: русском и английском.
"Вожатые Мосгортура помогут подобрать наиболее интересную программу, таким образом, журналисту не нужно будет тратить время и искать информацию в путеводителе. Работать в пресс-центре будут 20 московских вожатых — студенты ведущих российских вузов, которые очень хорошо знают английский язык", — рассказала Наталья Лосева, стратегический директор Мосгортура, чьи слова приводятся на сайте.
Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в четырех российских городах — Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани. В столице турнир примет стадион "Спартак", где пройдут четыре матча.