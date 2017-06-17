В Москве в дни Кубка конфедераций пройдут экскурсии для журналистов

Флаги Чемпионата мира по футболу 2018 и Кубка конфедераций-2017 в Москве. Архивное фото

Флаги Чемпионата мира по футболу 2018 и Кубка конфедераций-2017 в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Экскурсии на английском и русском организуют вожатые Мосгортура для журналистов и блогеров, которые приехали для освещения Кубка конфедераций по футболу, сообщается на официальном портале мэра Москвы.

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Не интересуюсь футболом Результаты Вам интересен Кубок конфедераций? 17.6% Да, постараюсь посмотреть как можно больше игр

11.9% Буду следить только за выступлением сборной России

12.7% Посмотрю пару матчей, если будет время

11.1% Нет, вот Чемпионат мира – другое дело

46.7% Не интересуюсь футболом Все опросы Голосовать

Так, вожатые расскажут журналистам и блогерам о главных музеях столицы, туристических маршрутах и экскурсиях. С 17 июня по 2 июля в пресс-центре турнира они познакомят журналистов с самыми интересными экспозициями Дарвиновского музея, Музея современного искусства, "Царицына" и "Коломенского", Музея космонавтики, Музея истории ГУЛАГа.

Музей современного искусства проведет для журналистов и блогеров экскурсию по выставке "Антонио Гауди. Барселона". Гостям покажут более 150 уникальных экспонатов. Экскурсии подготовили выставочный зал "Манеж", галерея "Гараж", музей-усадьба "Коломенское". Отмечается, что экскурсии будут проходить на двух языках: русском и английском.

"Вожатые Мосгортура помогут подобрать наиболее интересную программу, таким образом, журналисту не нужно будет тратить время и искать информацию в путеводителе. Работать в пресс-центре будут 20 московских вожатых — студенты ведущих российских вузов, которые очень хорошо знают английский язык", — рассказала Наталья Лосева, стратегический директор Мосгортура, чьи слова приводятся на сайте.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в четырех российских городах — Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани. В столице турнир примет стадион "Спартак", где пройдут четыре матча.