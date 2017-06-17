Чурикова и Арустамян расскажут пассажирам метро о Кубке конфедераций

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Посол чемпионата мира по футболу в России Яна Чурикова и комментатор Нобель Арустамян расскажут пассажирам московского метро о Кубке конфедераций, сообщает пресс-служба метрополитена Москвы.
Аудиозаписи в метро будут звучать на протяжении всего периода проведения Кубка конфедераций – с 17 июня по 2 июля.
"Для меня большая честь приветствовать жителей и гостей столицы в метро во время Кубка Конфедераций! Уверен, нас ждут незабываемые матчи в Москве! Праздник футбола к нам приходит! Давайте наслаждаться этим временем!" — цитирует пресс-служба Арустамяна.
"Вообще, очень здорово, что Москва подхватила эту футбольную лихорадку и тема Кубка конфедераций звучит сейчас везде. Теперь вот и в метро. Ну что, дорогие мои москвичи, гоу на футбол! Увидим лучшие матчи!" – сказала Чурикова.
Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани.
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