Чурикова и Арустамян расскажут пассажирам метро о Кубке конфедераций

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Посол чемпионата мира по футболу в России Яна Чурикова и комментатор Нобель Арустамян расскажут пассажирам московского метро о Кубке конфедераций, сообщает пресс-служба метрополитена Москвы.

"На эскалаторных наклонах станций Московского метрополитена зазвучат голоса известного футбольного комментатора Нобеля Арустамяна и посла чемпионата мира по футболу FIFA-2018 в России Яны Чуриковой. Они расскажут пассажирам о Кубке Конфедераций FIFA-2017 и пригласят на матчи сильнейших национальных сборных планеты", — говорится в сообщении.

Аудиозаписи в метро будут звучать на протяжении всего периода проведения Кубка конфедераций – с 17 июня по 2 июля.

"Для меня большая честь приветствовать жителей и гостей столицы в метро во время Кубка Конфедераций! Уверен, нас ждут незабываемые матчи в Москве! Праздник футбола к нам приходит! Давайте наслаждаться этим временем!" — цитирует пресс-служба Арустамяна.

"Вообще, очень здорово, что Москва подхватила эту футбольную лихорадку и тема Кубка конфедераций звучит сейчас везде. Теперь вот и в метро. Ну что, дорогие мои москвичи, гоу на футбол! Увидим лучшие матчи!" – сказала Чурикова.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани.

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