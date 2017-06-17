Дворкович надеется на активные продажи билетов на матчи Кубка конфедераций

МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович надеется, что болельщики будут активно раскупать билеты на матчи Кубка конфедераций по футболу во время турнира.
17.7%Да, постараюсь посмотреть как можно больше игр
11.9%Буду следить только за выступлением сборной России
12.7%Посмотрю пару матчей, если будет время
10.7%Нет, вот Чемпионат мира – другое дело
47%Не интересуюсь футболом
"Во-первых, это не такое мероприятие, как чемпионат мира, действительно, и болельщики к этому относятся спокойнее. Во-вторых, я надеюсь, что в оставшиеся дни все-таки спрос повысится. Знаю, что буквально в последний момент люди уже стараются купить билеты. Конечно, на матч Россия-Португалия уже все раскуплено, там билетов не осталось. Такие матчи, как Камерун — Чили завтра в Москве, наверно, объективно вызывают меньший интерес, но потихоньку люди будут подтягиваться", — сказал Дворкович журналистам.
Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани. Матч открытия турнира между сборными России и Новой Зеландии состоится 17 июня в Петербурге.
Все новости спорта читайте на сайте агентства "Р-Спорт">>