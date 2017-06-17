Минспорт пообещал наградить сборную Россию при победе в Кубке конфедераций

С-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — Р-Спорт, Александр Рогулев. Футболистов сборной России в случае победы на Кубке конфедераций ожидает денежное вознаграждение и по линии РФС и по линии государства, заявил министр спорта РФ Павел Колобков.

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11.2% Нет, вот Чемпионат мира – другое дело

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Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве. Турнир откроется в субботу. На стадионе "Санкт-Петербург" сыграют сборные России и Новой Зеландии, встреча начнется в 18:00 мск.

"Если команда победит в Кубке конфедерации, и по линии РФС и по линии государства будет запланировано вознаграждение. Но любой спортсмен при выходе на поле думает не о премировании или финансировании, тем более футболисты у нас неплохо получают в своих клубах. За свою страну надо выступать с совершенно другими целями, и все наши ребята из национальной команды это прекрасно понимают. Это было видно даже по товарищеским матчам, которые произвели на меня сильное впечатление", — сказал Колобков на пресс-конференции.

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