С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — РИА Новости. Кот Ахилл из Эрмитажа, выбранный оракулом Кубка конфедераций, предсказал победу сборной России в первом матче турнира – против Новой Зеландии, передает корреспондент РИА Новости.

Предсказания кот-оракул делает в Висячем садике Малого Эрмитажа. Ахилл выбирает одну из двух мисок с кормом, рядом с которыми стоят флаги команд. К какой миске подойдет кот и отведает лакомство, та команда и будет считаться победителем.

Сегодня Ахиллу нужно было сделать выбор между Россией и Новой Зеландией. Кот подошел к миске с флагом России, но, видимо, из-за большого количества журналистов не стал есть, а улегся рядом.

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Ранее сообщалось, что среди всех котов, обитающих в Эрмитаже, был выбран наиболее стрессоустойчивый и человеко-ориентированный. Это полуторагодовалый белоснежный Ахилл, живущий в Зимнем дворце с рождения. У кота врожденная глухота, возможно, поэтому у него обострены интуиция, любознательность и человеколюбие. Специалисты отмечали, что кот Ахилл выбран оракулом благодаря его способностям к выбору, анализу, странному, необычному поведению, предполагающему, что он может что-либо угадать.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани.

Эрмитажные коты ведут свою историю с начала ХVIII века — первого из них Петр I привез из Голландии. Позже императрица Елизавета Петровна издала "Указ о высылке ко двору котов", а Екатерина Великая — основательница Эрмитажа — придала кошкам статус охранников картинных галерей.

Традиция держать котов в картинных галереях для защиты от грызунов прерывалась лишь однажды — во время блокады Ленинграда. После Великой Отечественной войны счет животных пошел на десятки, а в музее была организована специальная служба по уходу за необычными "сотрудниками". Сейчас в музейных подвалах живут порядка 50 котов и кошек.