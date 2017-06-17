В приложении "Узнай Москву" создали маршруты Кубка конфедераций

Настольный футбол в переходе между станциями метро Пушкинская и Чеховская, установленный в московском метрополитене в преддверии Кубка конфедераций

Настольный футбол в переходе между станциями метро Пушкинская и Чеховская, установленный в московском метрополитене в преддверии Кубка конфедераций

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Специальные прогулочные маршруты для болельщиков, которые приехали в столицу на Кубок конфедераций по футболу, появились в приложении "Узнай Москву", сообщается на официальном портале мэра Москвы.

"В мобильном приложении "Узнай Москву" появились прогулочные маршруты "По пути на матч". Их специально разработали для футбольных болельщиков, приехавших в столицу на игры Кубка конфедераций", — говорится в сообщении.

В приложении представлены три маршрута: длинный, рассчитанный на 140 минут, средний на 115 минут и короткий на 55 минут. Они проходят мимо Красной площади, Третьяковской галереи, Дома на набережной, Английского подворья и других известных мест города. Путь спланирован таким образом, чтобы гости Москвы смогли увидеть главные достопримечательности столицы и познакомиться с их историей. А заранее известная продолжительность пути поможет точно рассчитать время и не опоздать на очередной матч.

"Чуть больше чем за час туристы могут посетить несколько популярных столичных музеев и узнать много нового. Примечательно, что туристические маршруты не имеют ограничения по возрасту и количеству людей, посещать московские музеи можно всей семьей или большой компанией", — рассказал заместитель руководителя столичного департамента культуры Владимир Филиппов, чьи слова приводятся на портале.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани.

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