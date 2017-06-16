Протестов во время Кубка конфедераций и ЧМ-2018 не возникнет, заявил Мутко

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — Р-Спорт, Александр Рогулев, Василий Конов-мл. Протестов и демонстраций против проведения Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира по футболу 2018 года в России во время турниров не предвидится, заявил вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве. Чтобы попасть на матчи, вместе с билетом необходимо предъявить паспорт болельщика, который следует оформить заранее. Анкету можно заполнить на сайте fan-id.ru, а получить паспорт — по почте или в центре выдачи в одном из городов Кубка конфедераций.

Первый в истории чемпионат мира на территории России состоится с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге. Перед проведением предыдущего чемпионата мира, который прошел в 2014 году в Бразилии, по стране прокатилась волна протестов против проведения турнира. Жители Бразилии критиковали власти за потраченные деньги на подготовку чемпионата и требовали больше вкладывать в социальную сферу.

"Не знаю, что вы имеете в виду под протестами и демонстрациями. Таких не предвидится, у нас нет почвы для этого, если вы в пример приводите Бразилию, например. У нас спокойная ситуация в стране, проблем я не вижу. Повторю, мы открытая свободная страна, но у нас действует определенный закон на проведение митингов и демонстраций, все должны быть в рамках закона", — сказал Мутко журналистам.

"У нас было несколько независимых опросов. Более 90% населения поддерживают идею проведения чемпионата мира (в России). Нет каких-то почв для демонстрации", — заявил генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин.

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