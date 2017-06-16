Песков рассказал, какой матч Кубка конфедераций посетит Путин

МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Президент России Владимир Путин посетит матч открытия Кубка конфедераций между футбольными сборными РФ и Новой Зеландии, который пройдет в субботу в Санкт-Петербурге, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Да, посетит",- сказал Песков журналистам в ответ на соответствующий вопрос.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве. Чтобы попасть на матчи, вместе с билетом необходимо предъявить паспорт болельщика, который следует оформить заранее. Анкету можно заполнить на сайте fan-id.ru, а получить паспорт — по почте или в центре выдачи в одном из городов Кубка конфедераций.