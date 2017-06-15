Спрос на поездки в Москву и Сочи во время Кубка конфедераций вырос на 35%

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Спрос на поездки в Москву и Сочи в дни проведения Кубка конфедераций по футболу вырос по сравнению с прошлым годом более чем на треть, говорится в исследовании сервиса бронирования путешествий OneTwoTrip.

"Самый большой рост интереса показали Москва и Сочи. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос на поездки в эти города в дни проведения матчей вырос на 35%", — говорится в исследовании. Кубок конфедераций пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля.

При этом средняя стоимость перелета в Москву из городов России, отмечается в исследовании, составила около 8,1 тысячи рублей, в Сочи — 9 тысяч рублей. Проживание в трехзвездочном отеле в Москве в дни проведения игр обойдется в среднем в 3,4 тысячи рублей в сутки, в Сочи и Адлере — около 3,7 тысячи рублей.

В Санкт-Петербург число покупок авиабилетов и номеров в отелях выросло на 25% в сравнении с прошлым годом. Средняя стоимость перелета в Северную столицу из городов России на эти даты — 11,1 тысячи рублей, сутки в трехзвездочном отеле в среднем стоят 5,5 тысячи рублей. Казань показала рост по авиабилетам и отелям в среднем на 5%. В среднем авиабилет туда-обратно из городов России в столицу Татарстана стоит 8,2 тысячи рублей, проживание — около 4,2 тысячи рублей в сутки в отеле "три звезды".

Также аналитики сервиса заметили высокий спрос на бронирование апартаментов в городах проведения матча Кубка конфедераций. Так, спрос на отели в Москве вырос на 35%, тогда как спрос на апартаменты вырос на 55%. При этом в каждом заказе апартаментов указано в среднем 3-4 человека, отмечается в обзоре.

В сравнении с концом мая и началом июня спрос на поездки в эти города в дни проведения Кубка конфедераций вырос еще значительнее. Интерес к Сочи вырос почти вдвое, пик популярности приходится на 17-20 июня и 28-29 июня. На поездки в Казань спрос вырос на 80%, с пиковыми датами 24-28 июня. По Москве и Санкт-Петербургу рост более умеренный (на 20-30%).