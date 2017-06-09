В Сочи на время Кубка конфедераций ввели ограничения на продажу алкоголя

СОЧИ, 9 июн – РИА Новости. Реализация алкогольной продукции будет запрещена в радиусе 500 метров от спортивных объектов во время Кубка конфедераций и чемпионата мира по футболу в Сочи, сообщает пресс-служба администрации города.

"Во время Кубка конфедераций и чемпионата мира по футболу в Сочи будет запрещена реализация алкогольной продукции в радиусе 500 метров от объектов спорта, накануне матчей и в день их проведения. Кроме того, вводится запрет на продажу и употребление алкогольной продукции в стекле", — говорится в сообщении.

Как уточняет пресс-служба, ограничения распространяются на следующие объекты: тренировочные площадки "Адлер-1", Адлер-2", расположенные по адресу улица Ленина, 95; тренировочная площадка на базе Федерального государственного бюджетного учреждения "Южный Федеральный центр спортивной подготовки", расположенная по адресу улица Бзугу, 6; тренировочная площадка "Спутник", расположенная на улице Чекменева; центральный стадион "Фишт" и тренировочная площадка "Адлер-арена", расположенные по адресу: Нижнеимеретинская низменность, Олимпийский проспект.

Запрет во время Кубка Конфедераций в Сочи будет действовать с 18 по 29 июня.

Ранее МВД РФ совместно с Международной федерацией футбола (FIFA) разрешило продажу пива в пластиковой таре в местах проведения мероприятий Кубка конфедераций 2017 года.

Кубок конфедераций пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля. Россияне на групповом этапе сыграют со сборными Новой Зеландии, Мексики и Португалии.

Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

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