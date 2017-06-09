В Россию для участия в Кубке конфедераций прилетела сборная Новой Зеландии

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн — Р-Спорт. Сборная Новой Зеландии по футболу прилетела в Санкт-Петербург для участия в Кубке конфедераций-2017, который пройдет в России.

Матчи турнира будут сыграны с 17 июня по 2 июля в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве.

В стартовом матче турнира сборная Новой Зеландии 17 июня в Санкт-Петербурге сыграет с командой России. Также на групповом этапе новозеландцы встретятся с командами Мексики (21 июня в Сочи) и Португалии (24 июня в Санкт-Петербурге).

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