В Москве во время Кубка конфедераций изменят схему движения транспорта

МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Схема движения во время проведения Кубка конфедераций по футболу поменяется вблизи стадиона "Открытие Арена" в Москве, при этом в дни матчей в этом районе ожидаются затруднения на дорогах, предупредили в пресс-службе столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД) в среду.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани.

"Подробная информация обо всех изменениях будет доступна на сайте ЦОДД (gucodd.ru) в ближайшее время, а также соответствующие предупреждения будут опубликованы на дорожных табло", — следует из сообщения.

Также в ЦОДД предупредили автомобилистов о возможных затруднениях на дорогах из-за матчей и попросили их по возможности пересесть на общественный транспорт.