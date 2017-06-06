Допосмотров в транспорте во время Кубка конфедераций не будет, заявила ФСБ

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Дополнительных досмотровых мероприятий на вокзалах и транспортных объектах в городах-участниках Кубка конфедераций по футболу не предусмотрено, задача — усилить бдительность персонала на досмотре, сообщил журналистам во вторник замначальника управления ФСБ России Алексей Лаврищев.

По его словам, потоки людей на транспортных объектах в последние дни не увеличились, а уменьшились, что связано с летним периодом, каникулами в школах.

"Меры безопасности на транспорте стандартные, они не изменяются. Может быть, в некоторой степени усилена бдительность тех людей, которые задействованы при досмотре лиц при проходе на вокзалы", — сказал он.

Основная задача в плане обеспечения безопасности при проведении Кубка конфедераций — усилить бдительность людей, работающих на досмотровой технике, отметил представитель ведомства.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани.