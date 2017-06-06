ФСБ отчиталась об уровне безопасности на предстоящем Кубке конфедераций

МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. ФСБ РФ не выявила угроз безопасности проведения Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщил журналистам замначальника управления ФСБ Алексей Лаврищев.

"В настоящее время непосредственных угроз безопасности участникам и гостям Кубка конфедерации и чемпионата мира нами не выявлено", — сказал он на пресс-конференции.

"Основные усилия российских спецслубж, правоохранительных органов направлены на выявление возможных террористических атак… Нами реализуется комплекс необходимых организационных, оперативных и административно-розыскных и иных мероприятий, направленных на нейтрализацию потенциальных угроз на турнирах", — пояснил Лаврищев.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани. Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.