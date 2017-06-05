В Петербурге к Кубку конфедераций появились обновленные схемы метро

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — РИА Новости. Петербургский метрополитен к Кубку конфедераций по футболу разработал и уже начал размещать на станциях и в поездах специальные схемы линий метро с символикой предстоящих соревнований, на схеме можно найти информацию о размещении фан-зоны и места отправления автобусов-шаттлов, сообщает ГУП "Петербургский метрополитен".

"В рамках подготовки к предстоящему Кубку конфедераций в метрополитене появились плакаты, стикеры и обновленные схемы линий подземки с символикой предстоящих соревнований. На привычной схеме метрополитена теперь можно найти информацию о размещении фан-зоны, отмечены места отправления/прибытия автобусов-шаттлов и их маршруты", — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего в вагонах и на станциях будет размещено около 2 тысяч обновленных схем.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани.