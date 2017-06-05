В Москве во время Кубка конфедераций будут работать англоязычные волонтеры

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Около 450 обученных англоговорящих волонтеров будут дежурить на станциях московского метрополитена, чтобы сориентировать туристов и болельщиков во время проведения Кубка конфедераций, сообщил в понедельник на пресс-конференции первый замначальника метро по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.

"На Кубок конфедераций мы совместно с Центром занятости молодежи набрали и обучили 450 волонтеров. Они будут работать вблизи станций метрополитена, на подходах к МЦК и помогать туристам и болельщикам ориентироваться в метро", — рассказал Латыпов.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани.