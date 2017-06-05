В московском метро обновили навигацию перед Кубком конфедераций

МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Новый стандарт навигации внедрили в московском метро к Кубку конфедераций, заменив на дверях метрополитена стикеры с надписями "Вход" — "Прохода нет" на таблички со схемой станции, сообщил в понедельник на пресс-конференции первый замначальника метро по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.

Кубок конфедераций по футболу пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани.

"На входных дверях на всех станциях поменялся стандарт: больше нет зеленых и красных табличек "Вход" и "Прохода нет", теперь есть большая белая табличка, на которой изображена станция и написаны все пересадки со станции. Она продублирована на английском языке. Это останется, это новый стандарт навигации и к Кубку конфедераций это было приурочено", — рассказал Латыпов.