В Москве для посетителей Кубка конфедераций готовят специальные справочники

Рекламный плакат с символикой Кубка Конфедераций по футболу 2017 на фасаде терминала Аэроэкспресс в Шереметьево. Архивное фото

Рекламный плакат с символикой Кубка Конфедераций по футболу 2017 на фасаде терминала Аэроэкспресс в Шереметьево. Архивное фото

МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Порядка 400 справочников со схемами метрополитена, наземного транспорта, картой предстоящих футбольных событий, маршрутами до стадионов и другой полезной информацией подготовят для туристов и болельщиков, которые приедут в столицу на международные футбольные турниры – Кубок конфедераций и чемпионат мира по футболу, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани. ЧМ по футболу – с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах РФ.

"Для туристов и болельщиков, которые приедут в Москву на международные футбольные турниры – Кубок конфедераций-2017 и чемпионат мира-2018, подготовят бесплатные карманные карты-схемы метро и специальные справочники "Московский транспорт". Карты будут на двух языках (русском и английском), справочники — на пяти (русском, английском, испанском, французском и немецком)", — говорится в сообщении.

Как уточнил заммэра, руководитель департамента транспорта города Максим Ликсутов, схемы и справочники будут раздавать на стойках "Живое общение", как в метро, так и на Московском центральном кольце (МЦК), а также в аэроэкспрессах и на вокзалах. Общий тираж их составил более 400 тысяч экземпляров.

На схемах отдельно отметят станцию метро "Спартак", рядом с которой расположен стадион, где пройдут матчи Кубка конфедераций. Также будут отмечены станции метро и МЦК, где установлены информационные стойки "Живое общение". Сейчас они есть на 14 станциях метро и на пяти станциях МЦК. На стойках владеющие английским языком сотрудники помогут туристам выбрать маршрут, расскажут о пересадках, тарифах на проезд, объяснят, как попасть к достопримечательностям.

"В справочнике содержится полная информация о предстоящих футбольных событиях, а также о московском транспорте. Памятка пригодится всем болельщикам. В ней есть расписание игр, советы, как добраться до стадиона, правила бесплатного проезда для болельщиков, схемы метрополитена, наземного транспорта и платных парковок, тарифное меню и полезные телефоны", — добавил Ликсутов.

Электронную версию справочника туристы уже могут скачать на Едином транспортном портале.