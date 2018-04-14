Британский суд признал экс-главу группы компаний JFC мошенником

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Британский суд признал экс-главу группы компаний JFC Владимира Кехмана мошенником и взыскал с него 140 миллионов долларов, сообщает газета "Коммерсант".

"Высокий суд Лондона вынес решение в пользу Банка Москвы (входит в группу ВТБ), обратившегося с иском о мошенничестве к экс-главе группы компаний JFC Владимиру Кехману, позже возглавлявшему Михайловский театр и Новосибирский театр оперы и балета. Суд посчитал, что господин Кехман получил два крупных кредита в банке только с помощью фальсификации документов и обмана, постановив взыскать с него более 140 миллионов долларов", — пишет издание.

Газета отмечает, что претензии Банка Москвы сводились к ведущей роли Кехмана при получении двух кредитов в кредитном учреждении осенью 2011 года на 140 миллионов долларов и около 305 миллионов рублей. "Возвращены они структурами группы компаний JFC, которая являлась основным поставщиком на российский рынок бананов и других фруктов, не были. Сама JFC в 2015 году была признана банкротом", — отмечает "Коммерсант".

В своем иске представители Банка Москвы указывали, что Кехман являлся бенефициаром группы и лично контролировал всю ее деятельность. В обоснование своих требований юристы указывали, что сотрудники JFC составили подложную финансовую отчетность группы компаний. В частности, по данным банка, выручка JFC за 2010 год была завышена на 213 миллионов долларов, а дебиторская задолженность — на 198 миллионов долларов. "На деле же работа "банановой корпорации" была убыточной. Видимость же реальных успехов создавалась за счет фиктивных договоров о поставке тех же бананов некими фирмами, формально не входившими в JFC, но, как оказалось, находившимися под контролем работников группы компаний из ее кипрского офиса", — пишет газета. По мнению Банка Москвы, которое поддержал судья, об этом был осведомлен Кехман.

"Как следует из решения суда (имеется в распоряжении "Ъ"), господин Кехман знал и о том, что 50% акций холдинговой компании группы JFC — JFC Group Holding (BVI) Limited находились в залоге у Сбербанка. Однако эти факты были скрыты от Банка Москвы, так как в противном случае он не стал бы кредитовать поставщиков бананов", — отмечает газета.

Третьим пунктом претензий банка являлся вывод Кехманом активов JFC в офшоры в преддверии намечавшегося финансового краха группы компаний.

Кехман, представивший лондонскому суду письменные показания, а также лично побывавший на процессе, свою причастность к аферам отрицал.

"У меня нет никаких сомнений в том, что господин Кехман не является правдивым свидетелем", — заявил судья, слова которого цитирует газета. При этом судья назвал Кехмана "недобросовестным, нечестным и неудовлетворительным" ответчиком в связи со склонностью "выдумывать факты и невообразимые объяснения".

"Коммерсант" напомнил, что ранее Кехман был признан личным банкротом, как в Англии, так и на родине, и не раз заявлял, что у него нет никаких активов. "Банк продолжит добиваться возврата долга ЗАО "Группа Джей Эф Си" всеми доступными методами в соответствии с законодательством", — сообщили "Коммерсанту" в пресс-службе группы ВТБ, выразив удовлетворение решением лондонского суда.