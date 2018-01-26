В НИТУ "МИСиС" пройдет "Неделя горняка – 2018"

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Международный научный симпозиум "Неделя горняка – 2018" пройдет с 29 января по 2 февраля в Национальном исследовательском технологическом университете "МИСиС" в Москве.

Одно из ключевых международных мероприятий горнодобывающей отрасли даст старт в этом году целой серии мероприятий в рамках празднования 100-летнего юбилея образования Московской горной академии, положившей начало созданию вуза.

Участники "Недели горняка – 2018" обсудят самые перспективные для горного дела направления: от роботизации процессов до стратегических задач по освоению Арктики и новых источников минерального сырья, включая космические.

"В прошлом году симпозиум позволил наметить вопросы, которые сейчас мы готовы обсуждать более предметно и расширенным составом", – отметил один из основных участников и модераторов "Недели горняка", директор Горного института НИТУ "МИСиС" Александр Мясков.

Он уточнил, что к ним относится, например, полноценная эксплуатация космических объектов: от добычи воды из соответствующих горных пород до эффективного использования 3D-принтеров, которые могут напечатать все необходимое оборудование прямо на орбите.

По словам эксперта, поскольку 2018 год – юбилейный для НИТУ "МИСиС", мероприятия симпозиума будут так или иначе ставить вопросы о пути, который вуз прошел за эти годы. Весомый акцент в повестке дня будет сделан также на охране окружающей среды в промышленных регионах и экологизации горного дела (так называемом "green mining").

На протяжении четверти века "Неделя горняка" выступает главной в России площадкой по обсуждению актуальных проблем горнодобывающей промышленности, соединяя представителей научного сообщества, бизнеса и власти со всего мира.

За годы проведения в работе симпозиума приняли участие специалисты из тысяч компаний и сотен университетов более чем 40 стран. В 2018 году среди его докладчиков будут директор горного факультета Фрайбергской горной академии и почетный профессор Горного института НИТУ "МИСиС" Карстен Дребенштедт, руководитель Центра арктических исследований Института Европы РАН Валерий Журавель, директор космического центра "Сколково" Антон Иванов, генеральный директор Международного союза экономистов Андрей Красильников, генеральный директор Научно-образовательного центра "Инновационные горные технологии" (Горный институт НИТУ "МИСиС") Павел Ананьев.

Завершится "Неделя горняка – 2018" традиционными заседаниями Федерального учебно-методического объединения "Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия" и научных советов РАН, которые определят организационную повестку в этом году.