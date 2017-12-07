Moody’s повысило долгосрочный кредитный рейтинг ПАО "Россети" до "Ва1"

МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Международное рейтинговое агентство Moody’s повысило долгосрочный рейтинг кредитоспособности ПАО "Россети" до уровня "Ba1" по международной шкале со стабильным прогнозом, сообщается в пресс-релизе "Россетей".

Кроме того, повышены оценки характеристик собственной кредитоспособности ПАО "Россети" на одну ступень — до уровня "bа1".

Как отмечается в сообщении компании, "в результате кредитный рейтинг ПАО "Россети" находится на одной ступени с суверенным рейтингом РФ, что свидетельствует о высоком уровне финансовой устойчивости компании, значительной господдержке и стратегической важности ее для государства и отрасли в целом".

Одновременно повышены до уровня "Ba1" со стабильным прогнозом долгосрочные кредитные рейтинги дочерних компаний "Россетей": ПАО "МОЭСК", ПАО "Ленэнерго", ПАО "МРСК Волги", ПАО "МРСК Центра и Приволжья", ОАО "МРСК Урала".

"На наш взгляд, данные решения являются закономерным следствием значительного улучшения операционных показателей компании, реализации единой финансовой политики Группы, что вкупе позволило компании выйти на новый качественный уровень", — приводится в пресс-релизе комментарий заместителя генерального директора по финансам ПАО "Россети" Егора Прохорова.